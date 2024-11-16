Названа выделенная Киеву сумма с начала СВО

Фото: istockphoto/icholakov
С момента начала спецоперации на Украине конгресс США выделил Киеву свыше 182 миллиардов долларов, сообщили в Пентагоне.
«С начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года конгресс США выделил или иным образом обеспечил по крайней мере 182,99 миллиарда долларов на операцию «Атлантическая решимость» и более широкую поддержку Украины», — сказано в докладе.Практически 131,36 миллиарда ушло на военные нужды, которые, как отметил аудитор, только росли. Из указанных средств более 45 миллиардов выделили Пентагону, чтобы заменить поставленное Украине оборудование.
Страны Запада и ЕС поддерживают Украину с начала боевых действий в Донбассе. Западные СМИ назвали миротворческую миссию России «вторжением».
Читайте также:
В Великобритании назвали ошибкой создание фонда помощи украинцам
Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт
Главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Украине бить по РФ
Никита Кротов