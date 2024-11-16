В США сообщили о наращивании производства не поддающихся РЭБ дронов для ВСУ

Фото: istockphoto.com/ru/Oselote
Поставщики беспилотников для ВСУ расширяют производство моделей, не поддающихся системам радиоэлектронной борьбы, до промышленных масштабов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Согласно информации газеты, в начале 2025 года Украина получит десятки тысяч миниатюрных процессоров Auterion, которые используются для управления беспилотниками. Уточняется, что компания производит электронику, которая делает дроны более устойчивыми и менее зависимыми от бесперебойной электронной связи, в результате чего БПЛА практически нельзя перехватить.
Примечательно, что эта технология является недорогой в производстве.
Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Названа выделенная Киеву сумма с начала СВО
В Великобритании назвали ошибкой создание фонда помощи украинцам
Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Примечательно, что эта технология является недорогой в производстве.
Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Названа выделенная Киеву сумма с начала СВО
В Великобритании назвали ошибкой создание фонда помощи украинцам
Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Екатерина Коршунова