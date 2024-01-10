Консульство Киева в Лондоне призвало украинцев встать на воинский учёт за 7 дней

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Консульство Украины в Великобритании обратилось к гражданам своей страны, находящимся в настоящее время за границей, с призывом встать на военный учёт. Причём сделать это надлежит в течение семи дней.
Сделать это следует не позднее, чем через семь дней после въезда в страну пребывания. Встать на воинский учёт необходимо в консульских отделениях в зарубежных дипломатических представительствах Украины. Предполагается законодательное закрепление по получению гражданами Украины, не вставшими на военный учёт, ограничения на получение банковских и консульских услуг.
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