«Страна.ua»: В Варшаве заметили выписывающего повестку украинского военкома

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
В киевских пабликах появились видео, на на кадрах которого, как утверждается, зафиксирован первый факт вручения повестки на территории Польши. Мужчина в военной форме выписывает другому какую-то бумагу и призывает его как можно скорее покинуть страну.
Как сообщает издание «Страна.ua», можно также заметить рядом припаркованный автомобиль с чёрными номерами, которые используют украинские военкоматы. За кадром видеозаписи слышны комментарии очевидицы.
В этот момент военком попросил её прекратить видеосъёмку, а мужчину призвал как можно скорее покинуть пределы Польши.
Польские и украинские власти пока не давали официальных комментариев по поводу данного эпизода. Военкоматы также не подтверждали и не опровергали информацию о том, что повестки начали вручать на территории иностранных государств.
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«Посмотрите, что делается! Военкоматы уже в Варшаве!», — говорит женщина.
Польские и украинские власти пока не давали официальных комментариев по поводу данного эпизода. Военкоматы также не подтверждали и не опровергали информацию о том, что повестки начали вручать на территории иностранных государств.
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Александр Бойцов