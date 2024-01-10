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«Страна.ua»: В Варшаве заметили выписывающего повестку украинского военкома

10 января 2024, 10:36
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В киевских пабликах появились видео, на на кадрах которого, как утверждается, зафиксирован первый факт вручения повестки на территории Польши. Мужчина в военной форме выписывает другому какую-то бумагу и призывает его как можно скорее покинуть страну.
Как сообщает издание «Страна.ua», можно также заметить рядом припаркованный автомобиль с чёрными номерами, которые используют украинские военкоматы. За кадром видеозаписи слышны комментарии очевидицы.

«Посмотрите, что делается! Военкоматы уже в Варшаве!», — говорит женщина.


В этот момент военком попросил её прекратить видеосъёмку, а мужчину призвал как можно скорее покинуть пределы Польши.

Польские и украинские власти пока не давали официальных комментариев по поводу данного эпизода. Военкоматы также не подтверждали и не опровергали информацию о том, что повестки начали вручать на территории иностранных государств.

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Иностранные наемники массово бегут из Украины из-за успехов армии России
dikGAZETE: иностранные наемники массово бегут из Украины из-за успехов ВС РФ
10 января 2024, 10:45

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Иностранные наемники массово покидают Украину после активных ударов российской армии по ВСУ. Об этом пишет dikGAZETE.
«Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы», — говорится в статье.

При этом отмечается, что армия России активно уничтожают оружие, которое было предоставлено Украине странами НАТО. ВСУ обвинили в том, что при поддержке практически всего мира они даже не смогли правильно использовать предоставленное им вооружение.

Автор статьи отметил, что украинские военные находятся в отчаянном положении и больше не могут проводить наступления. При этом подчеркивается, что, проиграв на поле боя, ВСУ теперь только и могут, что совершать террористические атаки на российские территории.

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#техника
#вооружение
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Последние новости СВО: что ВС РФ взяли под контроль, где активизировались бои
10 января 2024, 10:04

Фото: istock / OLGA Zhukovskaya

Российские бойцы идут в штурмы на нескольких участках фронта и пытаются прорвать оборону противника. ВСУ продолжают предпринимать попытки атак территории России с использованием беспилотников. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ расширили зону контроля, какую западную технику врага удалось уничтожить, и где идут ожесточенные бои.

Группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire у Донецка


Российские бойцы группировки «Юг» сбили десять реактивных снарядов Vampire, выпущенных ВСУ. Об этом рассказал в беседе с изданием РИА Новости руководитель пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. Кроме того, бойцы уничтожили два украинских дрона в районе Марьинки.


Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении



Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет на Донецком направлении. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Бэбск», пишет РИА Новости. Российский летчик рассказал, что была получена задача по уничтожению опорного пункта украинской группировки, после чего бойцы выдвинулись в район выполнения приказа.

«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ
«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ

Цель была успешно поражена авиационными ракетами, уточнил собеседник издания.


«Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского «Краба» под Купянском


Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил гаубицу «Краб» на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что российским бойцам удалось выяснить точные координаты огневой позиции гаубицы «Краб» польского производства. «Гиацинт» нанес точный удар по гаубице ВСУ, в результате чего она была полностью уничтожена. Противник также понес потери среди личного состава.


Взрывы на Украине


По информации телеграм-канала «Общественное», минувшей ночью в Харькове прогремело несколько взрывов, после чего в регионе сработали системы оповещения населения. В настоящее время информации о разрушениях нет. Власти страны не комментировали произошедшее.


Украинский беспилотник сбит над Саратовской областью


Украинская группировка продолжает атаковать российские территории с использованием дронов. Ночью 10 января российская ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в небе над Саратовской областью. Жертв и разрушений удалось избежать.


Последние новости СВО


Российские бойцы развивают наступление на Лиманском направлении в районе Торского выступа. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Позиционные бои продолжаются на Купянском участке фронта. Удалось достичь тактического успеха на Угледарском направлении. ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ. По информации портала российская армия продвинулась в лесополосе несколькими километрами южнее Новомихайловки.

МО: Российские ПВО сбили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью
МО: Российские ПВО сбили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью

Расширена зона контроля в районе Очеретино на Бахмутском направлении. ВС РФ заняли позиции вдоль железной дороги.

На высотах возле населенного пункта Клещеевка продолжаются активные бои. Российские бойцы пытаются прорвать оборону врага.

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#минобороны рф
#бпла
#вкс
#сво
#всу
#вс рф
#пво
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Украинский беспилотник сбили над Саратовской областью
Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Саратовской областью
10 января 2024, 08:02

Фото: istock / NatureNow

Ночью 10 января средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Саратовской областью. Об этом информирует Минобороны РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства ПВО ликвидировали дрон.

9 января сообщалось, что 3 украинских беспилотника пытались атаковать Курскую область. Все дроны ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам России стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#дрон
#регион
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#всу
#пво
#беспилотник
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Марочко рассказал, как западная техника ВСУ вязнет в снегу
Марочко: западная техника ВСУ вязнет в снегу на некоторых участках в зоне СВО
10 января 2024, 07:52

Фото: istock / IGOR KUTNII

Колесная и гусеничная западная техника ВС Украины вязнет в снегу на некоторых участках в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко изданию РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

«Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения», — отметил подполковник.
Как утверждает Марочко, главной проблемой является плохая проходимость техники Запада по рыхлому снегу. Эксперт объяснил, что частично данную проблему пытаются решить с помощью советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей.

Ранее сообщалось, что инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#техника
#лнр
#всу
#сво
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Инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом
Инженеры группировки «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом — МО РФ
10 января 2024, 06:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Инженерные подразделения группировки войск «Центр» оборудуют на Краснолиманском направлении новые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На вооружении военных инженеров группировки «Центр» мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов. За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что военные инженеры ЦВО для оборудования ходов сообщения, блиндажей и траншей применяют общевойсковые экскаваторы ЭОВ-3522. Такая техника может копать окопы в условиях ограниченного пространства — например, в лесистой местности.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#техника
#сво
#всу
#рф
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Российская группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire у Донецка
Российская группировка «Юг» сбила 10 снарядов Vampire на Донецком направлении
10 января 2024, 05:50

Фото: iStock/Andrey Atanov

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что десять реактивных снарядов Vampire, выпущенных украинскими войсками на донецком направлении, были сбиты российской группировкой, передает РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России заявило о перехвате 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и уничтожении шести украинских беспилотников при помощи средств российской ПВО.

«Средства противовоздушной обороны успешно сбили два украинских беспилотника в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire», — отметил Астафьев.
Он подчеркнул, что военнослужащие группировки «Юг» на донецком направлении также нанесли поражение живой силе и технике противника, атаковав опорные пункты 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. По его словам, противник потерял до 240 военнослужащих, а также четыре пикапа и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

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#всу
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#пво
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МО РФ: Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
10 января 2024, 05:40

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВС Украины с помощью неуправляемых авиационных ракет на Донецком направлении. Об этом рассказал военный лётчик с позывным «Бэбск», пишет РИА Новости.
«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа — оценка «отлично», — цитирует агентство слова собеседника.

В Минобороны РФ уточнили, что штурмовики наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#сво
#всу
#вкс
#россия
#украина
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Соскин: Украинские мужчины создадут временное правительство ради мира с Россией
10 января 2024, 04:45

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Верховная рада примет решение о повальной мобилизации, то украинские мужчины создадут в приграничных регионах собственное правительство.
«Мы подошли к рубежу — это закон про мобилизацию. Если его попытаются принять, тогда логично, мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Тогда начинается концентрация мужчин в южных, в западных областях Украины, но не возле Польши, а вот туда – это Румыния, Молдова и Венгрия», — сказал политолог в интервью YouTube-каналу Politeka.

Соскин считает, что мобилизация граждан Украины в настоящее время не имеет смысла, так как западные страны вряд ли согласятся в прежних объёмах финансировать Киев. Наступление ВСУ без помощи западных союзников не состоится, соответственно необходимость во всеобщем призыве исчезает. Аналитик подчеркнул, что Украине следует «вернуться к нормальной жизни», согласившись на перемирие с Россией.

Соскин также предположил, что недовольные украинские мужчины могут возглавить движение за мир с РФ.

«Когда мужчин много соберется, будет создано временное правительство национального спасения с премьер-министром, исполняющим обязанности, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня», — заключил бывший советник украинского лидера.

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#украина
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Десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском
МО: десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском
10 января 2024, 04:39

Фото: iStock/aapsky

Десантный расчет ПТРК «Корнет», используемый российскими войсками, совершил запуск управляемой ракеты, уничтожив западную бронированную машину ВСУ под Артемовском. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны журналистам.
«С помощью управляемой ракеты, запущенной с ПТРК „Корнет“, противотанковая группа успешно уничтожила одну из боевых бронированных машин противника. Вторая машина ВСУ отклонилась, двигаясь в сторону заднего участка, не успев провести ротацию личного состава», — подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве также добавили, что колонна ВСУ, состоящая из двух боевых бронированных машин западного производства, направлялась к линии боевого контакта для смены украинского личного состава. Российские десантники заметили их с помощью приборов наблюдения, оснащенных тепловизорами.

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