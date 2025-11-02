Достижения.рф

Контрабанда по воздуху: Белоруссия заявила, что товары вывозят в Литву на шарах-метеозондах

ГПК Белоруссии: за контрабандой на метеозондах стоят литовцы
Фото: Istock / milehightraveler

Белоруссия обвинила Литву в организации необычного способа контрабанды — перевозке товаров через границу с помощью метеозондов. Об этом сообщил начальник управления предварительного расследования Госпогранкомитета страны Николай Борейко. Его слова приводит РИА Новости.



По словам представителя ведомства, все перехваченные шары и беспилотные аппараты были оснащены GPS-трекерами и другими устройствами с SIM-картами литовских операторов связи.

Это, как отметил Борейко, указывает на то, что отправители и выгодополучатели находятся на территории Литвы и других стран Евросоюза.

Он добавил, что именно в ЕС наблюдается повышенный интерес к белорусским товарам, которые впоследствии перепродаются внутри объединения.

Софья Метелева

