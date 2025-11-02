Возраст не помеха: Джибути отменили лимит для кандидатов в президенты
Парламент Джибути официально отменил ограничение по возрасту для кандидатов в президенты, которое ранее запрещало гражданам старше 75 лет участвовать в выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Спикер Национального собрания Дилейт Мохамед Дилейт заявил, что поправка ратифицирована и теперь вступила в силу.
Изменение закона открывает путь для 77-летнего президента Джибути Исмаила Омара Гелле выдвинуться на пост главы государства в шестой раз с момента своего первого избрания в 1999 году.
Сам Гелле ранее намекал, что готов вновь участвовать в выборах и претендовать на очередной пятилетний срок.
