Возраст не помеха: Джибути отменили лимит для кандидатов в президенты

В Джибути разрешили гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты
Фото: Istock / Frost Interceptor

Парламент Джибути официально отменил ограничение по возрасту для кандидатов в президенты, которое ранее запрещало гражданам старше 75 лет участвовать в выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.



Спикер Национального собрания Дилейт Мохамед Дилейт заявил, что поправка ратифицирована и теперь вступила в силу.

Изменение закона открывает путь для 77-летнего президента Джибути Исмаила Омара Гелле выдвинуться на пост главы государства в шестой раз с момента своего первого избрания в 1999 году.

Сам Гелле ранее намекал, что готов вновь участвовать в выборах и претендовать на очередной пятилетний срок.

Софья Метелева

