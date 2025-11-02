Возраст не помеха: Джибути отменили лимит для кандидатов в президенты

02 ноября 2025, 20:52

В Джибути разрешили гражданам старше 75 лет баллотироваться в президенты

Фото: Istock / Frost Interceptor

Парламент Джибути официально отменил ограничение по возрасту для кандидатов в президенты, которое ранее запрещало гражданам старше 75 лет участвовать в выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.