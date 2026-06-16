Бывшую «Мисс мира» арестовали за наркотики
В Турции в рамках крупной антинаркотической операции задержали бывшую обладательницу титула «Мисс Турция» Айше Хатун Онал. 47-летнюю модель и певицу взяли под стражу утром в четверг, 11 июня, сообщает Need To Know.
Всего в ходе рейда полиции задержали 23 известных человек, среди которых певец Кенан Доулу и актриса Берен Саат, знакомая зрителям по сериалу «Великолепный век». Фигурантам инкриминируют хранение наркотиков для личного использования, склонение к их употреблению и организацию занятий проституцией. По данным следствия, улики против знаменитостей были собрали в ходе оперативного наблюдения, а также путем анализа их публикаций в соцсетях.
Двоих подозреваемых отправили под домашний арест. Саму Онал после допроса освободили, однако ей запретили покидать территорию Турции до завершения расследования.
Айше Хатун Онал родилась в 1978 году. В 1999-м она завоевала корону «Мисс Турция» и представляла страну на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне, где не попала в число финалисток. Впоследствии она построила успешную музыкальную карьеру: выпустила два студийных альбома, множество синглов и стала лауреаткой трех престижных премий.
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