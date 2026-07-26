26 июля 2026, 22:02

Политик Мема: Евросоюз не будет восстанавливать диалог с Россией

Фото: istockphoto/ffikretow

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с резкой критикой 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом стало известно 26 июля.





В своем посте в социальной сети X политик заявил, что Брюссель сознательно идет по пути эскалации. В частности, отказываясь от диалога с Москвой и наращивая военную помощь Киеву, общий объем которой, по его оценке, достиг 90 миллиардов евро.



По мнению Мема, подобный курс противоречит интересам самой Европы. Он утверждает, что конфликт на Украине используется Вашингтоном как инструмент для ослабления ЕС, вынуждая европейские страны переориентироваться с российских энергоресурсов на американские и усиливая экономическую зависимость от США. Спикер подчеркнул, что ход боевых действий на Украине уже невозможно изменить, а попытки ЕС повлиять на ситуацию через новые рестрикции лишь усугубят положение.





«Европейская экономика будет опустошена такой политикой», — предупредил он, добавив, что переговоры с Москвой следовало начинать еще на первом месяце конфликта.