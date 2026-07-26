Новый антироссийский пакет ЕС раскритиковали в Финляндии
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с резкой критикой 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом стало известно 26 июля.
В своем посте в социальной сети X политик заявил, что Брюссель сознательно идет по пути эскалации. В частности, отказываясь от диалога с Москвой и наращивая военную помощь Киеву, общий объем которой, по его оценке, достиг 90 миллиардов евро.
По мнению Мема, подобный курс противоречит интересам самой Европы. Он утверждает, что конфликт на Украине используется Вашингтоном как инструмент для ослабления ЕС, вынуждая европейские страны переориентироваться с российских энергоресурсов на американские и усиливая экономическую зависимость от США. Спикер подчеркнул, что ход боевых действий на Украине уже невозможно изменить, а попытки ЕС повлиять на ситуацию через новые рестрикции лишь усугубят положение.
«Европейская экономика будет опустошена такой политикой», — предупредил он, добавив, что переговоры с Москвой следовало начинать еще на первом месяце конфликта.
Мема также выразил обеспокоенность судьбой украинских граждан, которые, по его словам, продолжают нести потери без четкого понимания сроков завершения противостояния. При этом он обратил внимание на растущие риски прямой эскалации между ЕС и Россией.
С начала специальной военной операции Евросоюз принял уже 21 пакет ограничительных мер. На фоне санкционного давления в странах Европы и США фиксируется устойчивый рост цен на энергоносители, топливо и продовольствие, а принятие каждого нового пакета рестрикций, отмечают наблюдатели, дается Брюсселю со все большим трудом.