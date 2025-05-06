Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 32. Воронежская область зафиксировала 22 сбитых БПЛА, в то время как над Московским регионом было уничтожено 19 аппаратов. Пензенская область отметилась 10 сбитыми дронами, Калужская область — 9, а над Белгородской областью — 6.
Кроме того, 2 БПЛА были перехвачены над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями. Эти данные подчеркивают высокую бдительность и эффективность российских средств ПВО в условиях продолжающегося конфликта.
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Кроме того, 2 БПЛА были перехвачены над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями. Эти данные подчеркивают высокую бдительность и эффективность российских средств ПВО в условиях продолжающегося конфликта.
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Дарья Осипова