Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа

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Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области был нанесен удар, предположительно, по месту дислокации спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев отметил, что сообщения об атаке подтверждают уничтожение объекта, однако подробностей о произошедшем пока нет.
Кроме того, по его данным, в городе Балаклея была ликвидирована группа операторов дронов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Кроме того, по его данным, в городе Балаклея была ликвидирована группа операторов дронов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова