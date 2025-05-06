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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа

Лебедев: удар нанесли по месту дислокации спецназа Украины в Харьковской области
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области был нанесен удар, предположительно, по месту дислокации спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев отметил, что сообщения об атаке подтверждают уничтожение объекта, однако подробностей о произошедшем пока нет.

Кроме того, по его данным, в городе Балаклея была ликвидирована группа операторов дронов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#конфликт
#сво
#всу
Российские снайперы подорвались на мине под Херсоном и записали прощальное видео
06 мая 2025, 09:56

Фото: istockphoto / razihusin

Под Херсоном двое российских снайперов подорвались на вражеской мине, выполняя боевую задачу. Инцидент произошёл в зоне активных боевых действий, где плотность артобстрелов и активность вражеских дронов не позволяли своевременно эвакуировать раненых, сообщает RT.
По информации с места событий, боец с позывным Есаул подорвался на мине при выдвижении. Его напарник Велес попытался оказать первую помощь, однако в этот момент сработало ещё одно взрывное устройство — он также получил тяжёлое ранение и лишился ноги.

В течение семи часов бойцы находились под обстрелами, записывая видеосообщения для близких на случай гибели. На видео слышно, как они прощаются друг с другом, извиняются и поддерживают себя морально. Велес, несмотря на тяжёлое состояние, пел песни, чтобы приободрить Есаула.

Оба отказались торопить эвакуационную группу, осознавая, что это может привести к новым жертвам. К вечеру Есаул скончался от обильной кровопотери. Велес был эвакуирован и находится в тяжёлом состоянии.

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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа

Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»

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#дрон
#ранение
#мина
#сво
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#боец
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Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»
06 мая 2025, 08:44

Фото: iStock/Diy13

В Херсонской области успешно завершились испытания нового трофейного дрон-бомбардировщика «Баба-Яга», собранного в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший при тестовых полетах.
Старший оператор БПЛА с позывным «Авангард» отметил, что дрон был восстановлен относительно недавно и сейчас находится на этапе тестирования. После завершения испытаний «Баба-Яга» будет направлена для выполнения боевых задач на передний край.

В полевой лаборатории 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», военнослужащие занимаются ремонтом и модернизацией существующих беспилотных летательных аппаратов, а также исследованием захваченной техники противника. Это позволяет улучшать боевые возможности армии и эффективно использовать трофейные технологии в современных условиях.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА
06 мая 2025, 08:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 32. Воронежская область зафиксировала 22 сбитых БПЛА, в то время как над Московским регионом было уничтожено 19 аппаратов. Пензенская область отметилась 10 сбитыми дронами, Калужская область — 9, а над Белгородской областью — 6.

Кроме того, 2 БПЛА были перехвачены над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями. Эти данные подчеркивают высокую бдительность и эффективность российских средств ПВО в условиях продолжающегося конфликта.

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#журналист
#бпла
#пво
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Журналист Фази назвал угрозы Зеленского в адрес России на 9 мая волей к смерти
06 мая 2025, 07:27

Фото: iStock/toxawww

Американский журналист Томас Фази высказал мнение о позиции Владимира Зеленского в связи с приближающимся парадом 9 мая в Москве. Об этом он написал в своей публикации в соцсети X.
Зеленский ранее заявил, что Украина не сможет гарантировать безопасность для иностранных лидеров, которые решат посетить мероприятие.

Фази заметил, что такие заявления могут свидетельствовать о «подсознательной воле к смерти» киевского режима, добавив, что «в будущем психологи могут написать книги, посвященные этому стремлению Украины».

Запланированный парад 9 мая в Москве традиционно вызывает интерес и внимание со стороны международного сообщества. Он начнется в 10:00. Известно, что в состав парадных расчетов войдут представители специальной военной операции. Кроме того, для участия в шествии приглашены военные из 19 дружественных стран.

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#военные
#украина
#парад
#9 мая
#всу
#зеленский
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Десять беспилотников сбито в Пензенской области
06 мая 2025, 07:11

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Сегодня ночью десять беспилотных летательных аппаратов были успешно сбиты в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, инцидент произошел в ночное время, и на месте происшествия оперативно сработали все необходимые службы экстренного реагирования. Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал, и никаких разрушений зафиксировано не было.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Четыре московских аэропорта восстановили прием и отправку рейсов после атаки БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#происшествия
#всу
#пво
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