Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»

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В Херсонской области успешно завершились испытания нового трофейного дрон-бомбардировщика «Баба-Яга», собранного в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший при тестовых полетах.
Старший оператор БПЛА с позывным «Авангард» отметил, что дрон был восстановлен относительно недавно и сейчас находится на этапе тестирования. После завершения испытаний «Баба-Яга» будет направлена для выполнения боевых задач на передний край.
В полевой лаборатории 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», военнослужащие занимаются ремонтом и модернизацией существующих беспилотных летательных аппаратов, а также исследованием захваченной техники противника. Это позволяет улучшать боевые возможности армии и эффективно использовать трофейные технологии в современных условиях.
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В полевой лаборатории 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», военнослужащие занимаются ремонтом и модернизацией существующих беспилотных летательных аппаратов, а также исследованием захваченной техники противника. Это позволяет улучшать боевые возможности армии и эффективно использовать трофейные технологии в современных условиях.
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Дарья Осипова