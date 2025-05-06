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Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга»

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В Херсонской области успешно завершились испытания нового трофейного дрон-бомбардировщика «Баба-Яга», собранного в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший при тестовых полетах.
Старший оператор БПЛА с позывным «Авангард» отметил, что дрон был восстановлен относительно недавно и сейчас находится на этапе тестирования. После завершения испытаний «Баба-Яга» будет направлена для выполнения боевых задач на передний край.

В полевой лаборатории 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Днепр», военнослужащие занимаются ремонтом и модернизацией существующих беспилотных летательных аппаратов, а также исследованием захваченной техники противника. Это позволяет улучшать боевые возможности армии и эффективно использовать трофейные технологии в современных условиях.

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Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА
06 мая 2025, 08:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 32. Воронежская область зафиксировала 22 сбитых БПЛА, в то время как над Московским регионом было уничтожено 19 аппаратов. Пензенская область отметилась 10 сбитыми дронами, Калужская область — 9, а над Белгородской областью — 6.

Кроме того, 2 БПЛА были перехвачены над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями. Эти данные подчеркивают высокую бдительность и эффективность российских средств ПВО в условиях продолжающегося конфликта.

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#журналист
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#пво
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Журналист Фази назвал угрозы Зеленского в адрес России на 9 мая волей к смерти
06 мая 2025, 07:27

Фото: iStock/toxawww

Американский журналист Томас Фази высказал мнение о позиции Владимира Зеленского в связи с приближающимся парадом 9 мая в Москве. Об этом он написал в своей публикации в соцсети X.
Зеленский ранее заявил, что Украина не сможет гарантировать безопасность для иностранных лидеров, которые решат посетить мероприятие.

Фази заметил, что такие заявления могут свидетельствовать о «подсознательной воле к смерти» киевского режима, добавив, что «в будущем психологи могут написать книги, посвященные этому стремлению Украины».

Запланированный парад 9 мая в Москве традиционно вызывает интерес и внимание со стороны международного сообщества. Он начнется в 10:00. Известно, что в состав парадных расчетов войдут представители специальной военной операции. Кроме того, для участия в шествии приглашены военные из 19 дружественных стран.

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#украина
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#зеленский
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Десять беспилотников сбито в Пензенской области
06 мая 2025, 07:11

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Сегодня ночью десять беспилотных летательных аппаратов были успешно сбиты в небе над Пензенской областью. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, инцидент произошел в ночное время, и на месте происшествия оперативно сработали все необходимые службы экстренного реагирования. Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал, и никаких разрушений зафиксировано не было.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Четыре московских аэропорта восстановили прием и отправку рейсов после атаки БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#происшествия
#всу
#пво
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Четыре московских аэропорта восстановили прием и отправку рейсов после атаки БПЛА
06 мая 2025, 06:56

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Временные ограничения на полеты в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, введенные для обеспечения безопасности, были сняты в 05:03 по московскому времени. Аналогичные меры в Шереметьево и Внуково прекратили действовать ранее, в 03:39. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Четыре аэропорта Москвы теперь функционируют в штатном режиме.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — пояснил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 мая ограничения также действовали в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 19 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На места падения обломков прибыли экстренные службы.

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В Лондоне на параде ВСУ заставили маршировать по конскому навозу
Бойцы ВСУ на параде в Лондоне маршировали по конскому навозу кавалерии
06 мая 2025, 04:55

Фото: iStock/Grigorenko

Украинские военные, участвовавшие в параде в Лондоне, прошли маршем по конскому навозу, оставленному кавалерией. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что эта ситуация символизирует отношение британских властей к украинской армии, передает «Лента.ру».
ВСУ, проходящие обучение в Британии, шли строем сразу после кавалерийских лошадей, которые загрязнили дорогу. Хотя этот эпизод не отражает боеготовность ВСУ, он наглядно демонстрирует, как к ним относятся организаторы парада, считает военкор.

Еще 3 мая в Кремле высказались о приглашении ВСУ в Лондон на День Победы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал приглашение лондонскими властями неонацистов ВСУ в Великобританию «кощунством и неуважением».

«…Не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, — кощунство», — прокомментировал тогда он.
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