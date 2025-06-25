Концерт в честь победы Ирана над Израилем прошёл в Тегеране

25 июня 2025, 21:36

Фото: iStock/Rainer Puster

В Тегеране провели музыкальный концерт в честь, как там выразились, «победы» Ирана, которая «вынудила» Израиль пойти на прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости.