Концерт в честь победы Ирана над Израилем прошёл в Тегеране

Фото: iStock/Rainer Puster

В Тегеране провели музыкальный концерт в честь, как там выразились, «победы» Ирана, которая «вынудила» Израиль пойти на прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости.



На мероприятии, которое проходит на площади Азади в иранской столице, выступает всемирно известный иранский певец Насер Гейдариан. Народ празднует победу над израильскими войсками.

Накануне в Тегеране прошёл митинг в поддержку иранской армии. Это произошло после известия о наступлении режима прекращения огня в военных действиях между Ираном и Израилем.

Напомним, что военную операцию против Ирана Израиль начал в ночь на 13 июня, обвинив властей исламского государства в реализации тайной ядерной программы. Целями ударов стали атомные объекты, генералитет, физики-ядерщики и авиабазы. В результате, в течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым позднее присоединились США, проведя разовую атаку на ядерные объекты Ирана в ночь на 22 июня.

Анастасия Чинкова

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