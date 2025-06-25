В Иране за 12 дней задержали 700 израильских шпионов
С 13 июня в Иране было арестовано более 700 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.
Иранская разведка и силы безопасности сообщили, что израильская шпионская сеть активно действовала на территории страны с начала атак Израиля на Иран. Операции по задержанию проводились в различных провинциях, включая Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лурестан. В то же время, точное количество задержанных в столичной провинции Тегеран пока не уточняется.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ запустил масштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и целям, связанным с ядерной программой Ирана. В ответ Иран инициировал операцию «Правдивое обещание — 3». Обе стороны сообщают о погибших и раненых. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их абсолютно неприемлемыми.
Читайте также: