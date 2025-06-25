25 июня 2025, 09:44

Fars: в Иране за 12 дней задержали 700 израильских шпионов

Фото: iStock/Lukas Bischoff

С 13 июня в Иране было арестовано более 700 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.