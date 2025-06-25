Спикер Джонсон: администрация Трампа проведет закрытый брифинг по атаке на Иран
Администрация президента США Дональда Трампа 27 июня проведет закрытый брифинг для всего состава американского конгресса по недавней атаке на Иран. Об этом заявил спикер палаты конгресса Майк Джонсон.
«Я только что подтвердил с Белым домом, что закрытый двухпартийный брифинг для всех членов палаты будет проведен в пятницу», — пишет Джонсон на своей странице в соцсети X.
Со стороны Белого дома на брифинге будут высокопоставленные чиновники администрации Трампа. Они поделятся с конгрессом самой последней информацией по конфликту между Израилем и Ираном.