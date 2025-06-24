Начальник Генштаба ЦАХАЛ предрёк новую фазу кампании против Ирана
Внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа
Израиль ещё не окончил кампанию против Ирана, впереди её «новая фаза», внимание которой вновь сдвигается на Газу. Слова начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Эяль Замира приводит РИА Новости.
По итогам оперативного совещания, израильский военный деятель указал, что несмотря на завершение конфликта, всё внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа.
«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего», — сообщил Замир.Ранее Президент США заявил, что Иран и Израиль утвердили перемирие. Но уже утром Израиль обвинил Иран в ракетном обстреле и нанёс ответ по радару вблизи Тегерана. Власти Ирана отвергли обвинения, подтвердили перемирие, но заявили о праве на ответ в случае новой атаки. Тегеран признал нанесение 14 ударов по Израилю перед перемирием в ответ на гибель иранцев.