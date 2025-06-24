Начальник Генштаба ЦАХАЛ предрёк новую фазу кампании против Ирана

24 июня 2025, 20:33

Внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа

Фото: Istock/andriano_cz

Израиль ещё не окончил кампанию против Ирана, впереди её «новая фаза», внимание которой вновь сдвигается на Газу. Слова начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Эяль Замира приводит РИА Новости.





По итогам оперативного совещания, израильский военный деятель указал, что несмотря на завершение конфликта, всё внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего», — сообщил Замир.