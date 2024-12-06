Концерты Моргенштерна* отменили в Казахстане

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Концерты Алишера Моргенштерна* отменили в стране казахстанские власти, пишет Mash. Согласно официальным данным, причиной тому стала дружба с Россией, а также нежелание портить имидж самой республики.
По информации Telegram-канала, мероприятия должны были пройти в Алма-Ате и в Астане 7 и 8 декабря. У организаторов было разрешение от республиканского Минкульта, которое позже назвали ошибкой.
Обозреватели также отметили характер композиций исполнителя, упомянув, что в них присутствует «непотребщина», включая нецензурную лексику и прочие черты творчества знаменитости.
Читайте также:
В Грузии заявили, что Зеленский служит интересам других стран, а не Украины
Песков: Сбор вопросов для прямой линии с Путиным начнётся 8 декабря
Отставку курского губернатора связали с хищениями при строительстве укреплений на границе
*Признан иноагентом в РФ
«Казахстан — дружественная России страна, у них нежелательный — нежелательный и у нас», — сказано в публикации канала.
Обозреватели также отметили характер композиций исполнителя, упомянув, что в них присутствует «непотребщина», включая нецензурную лексику и прочие черты творчества знаменитости.
Читайте также:
В Грузии заявили, что Зеленский служит интересам других стран, а не Украины
Песков: Сбор вопросов для прямой линии с Путиным начнётся 8 декабря
Отставку курского губернатора связали с хищениями при строительстве укреплений на границе
*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов