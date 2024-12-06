Песков: Сбор вопросов для прямой линии с Путиным начнётся 8 декабря

Фото: kremlin.ru
Кремль начнёт сбор вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в ночь на 8 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что организаторы прямой линии подключили к процессу обработки вопросов россиян искусственный интеллект.
Задать вопрос президенту можно как по телефону, так и отправив его в SMS-сообщении. Кроме того, можно написать на сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным» или воспользоваться социальными сетями. Видеовопрос российскому лидеру можно записать через приложение для смартфона «Москва – Путину».
Прямая линия с президентом состоится 19 декабря.
Мероприятие пройдёт под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства. Также запланировано участие представителей западных СМИ.
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Задать вопрос президенту можно как по телефону, так и отправив его в SMS-сообщении. Кроме того, можно написать на сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным» или воспользоваться социальными сетями. Видеовопрос российскому лидеру можно записать через приложение для смартфона «Москва – Путину».
Прямая линия с президентом состоится 19 декабря.
Мероприятие пройдёт под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства. Также запланировано участие представителей западных СМИ.
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Анастасия Ларина