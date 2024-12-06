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Песков: Сбор вопросов для прямой линии с Путиным начнётся 8 декабря

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Кремль начнёт сбор вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в ночь на 8 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что организаторы прямой линии подключили к процессу обработки вопросов россиян искусственный интеллект.

Задать вопрос президенту можно как по телефону, так и отправив его в SMS-сообщении. Кроме того, можно написать на сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным» или воспользоваться социальными сетями. Видеовопрос российскому лидеру можно записать через приложение для смартфона «Москва – Путину».



Прямая линия с президентом состоится 19 декабря.

Мероприятие пройдёт под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства. Также запланировано участие представителей западных СМИ.

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#владимир путин
#россия
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря
06 декабря 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Прямая линия с Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан России.

Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что 2025 год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития страны. Он отметил, что в вопросе укрепления технологического суверенитета необходимо смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только на отдельные элементы.

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#владимир путин
#россия
#прямая линия
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На Украине начали продавать «президентские» яйца ко Дню ВСУ
06 декабря 2024, 13:35

Фото: iStock/Михаил Руденко

Общественный центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко* начал продавать куриные яйца «Президентские».
«Яйца Зеленского» нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны», — говорится в Telegram-канале украинского парламентария.


Уточняется, что акция посвящена дню Вооруженных сил Украины. Инициировали ее Гончаренко*-центры.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия Владимира Зеленского, из-за которого, по его словам, Украина лишилась шансов подписать «нормальный» мирный договор с РФ.

Также Гончаренко* также отмечал упущенную возможность Украины стать членом НАТО.

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*Внесен в реестр террористов и экстремистов.
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#рф
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Отставку курского губернатора связали с хищениями при строительстве укреплений на границе
Mash связал отставку курского губернатора Смирнова с хищениями при строительстве
06 декабря 2024, 13:07

Алексей Смирнов (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Алексей Смирнов мог уйти с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе. Такую версию выдвинул Telegram-канал Mash.
По данным канала, отставка экс-главы региона была внезапной. Отмечается, что ни Смирнов, ни представители его аппарата до последнего не знали о предстоящих кадровых перестановках.

Согласно версии Mash, через некоторое время в отношении заместителей Смирнова Алексея Дедова и Романа Денисова могут возбудить уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере. Уточняется, что помимо них также могут задержать директора Корпорации развития Владимира Лукина.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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#лидер
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Глава МИД Норвегии призвал усилить поддержку Киеву после речи Лаврова
МИД Норвегии после слов Лаврова призвал помочь Киеву, чтобы достичь победы
06 декабря 2024, 12:23

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал усилить поддержку Украины, чтобы та смогла выиграть военный конфликт. Такое заявление он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
Как пишет Российская газета, ссылаясь на слова Эйде, речь идёт не только о самой Украине, но и о принципах, которые «разделяют её европейские партнеры».

Заседание СМИД ОБСЕ прошло 5 декабря. СМИД является ключевым директивным органом организации, где обсуждаются вопросы безопасности и сотрудничества.

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Глава минфина Абхазии заявил о нехватке денег после приостановки помощи из РФ
06 декабря 2024, 12:12

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Абхазии не хватает денег, чтобы платить зарплаты бюджетникам после остановки финансовой помощи из России. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Минфина республики Владимир Делба, его слова приводит Sputnik.
Делба пояснил, что все бюджетные деньги уходят на оплату поступающего из России электричества, а на зарплаты уже средств не остается. Отмечается, что деньги перестали платить даже силовикам.

Напомним, Россия с 1 сентября временно приостановила финансовую поддержку Абхазии после невыполнения страной своих обязательств.

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии, и добавил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.

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#рф
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«Кадыров, извинись»: депутаты встали на защиту Бастрыкина после заявлений главы Чечни
Депутаты Климов и Кусмаков заступились за Бастрыкина после претензий Кадырова
06 декабря 2024, 11:55

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться перед главой СК РФ Александром Бастрыкиным за необоснованное обвинение.
«Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его», — написал Кусмаков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никому не позволит так обращаться с «богатырем Бастрыкиным».

В конце публикации депутат поставил хештег #Кадыровизвинись.

Депутат Сергей Климов отметил в Telegram-канале, что закон един для всех.
«Александр Иванович, мы с Вами до конца», — написал он.

Напомним, ранее Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

После этого СК России опубликовал видео драк с участием несовершеннолетнего чеченца, обвиняемого в хулиганстве.

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SC: «Легкомыслие» Запада погубит мир
SC: Западные страны своими действиями могут спровоцировать ядерный конфликт с РФ
06 декабря 2024, 11:46

Фото: iStock/vadimrysev

Безрассудные провокации западных стран, а также игнорирование ими изменённой ядерной доктрины России только приближают ядерную войну.
Как пишет издание Strategic Culture, Запад путает сдержанность президента России Владимира Путина в принятии серьёзных решений «с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда».

В издании отметили, что Запад продолжает провоцировать Москву, преследуя политические и пропагандистские цели. Также SC пишет, что западные лидеры отказываются воспринимать всерьёз изменения в российской ядерной доктрине и осознавать реальность рисков эскалации.

Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Основной принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны.

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#война
#запад
#ядерное оружие
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Старовойт отметил проблемы Смирнова с коммуникацией с жителями Курской области
Старовойт связал отставку Смирнова с плохой коммуникацией с людьми
06 декабря 2024, 10:47

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона и объяснял им, какие меры поддержки доступны. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион.
Старовойт выразил мнение, что, поскольку ситуация непростая, в связи с этим могло быть принято решение о смене губернатора. Министр отметил, что уже пообщался с новым врио главы региона Александром Хинштейном и пообещал ему всестороннюю поддержку.

Старовойт заключил, что опыта парламентария хватит, чтобы организовать коммуникацию с жителями Курской области.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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#губернатор
#мнение
#министр
#путин
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Лавров обозначил, чьим уделом является решение конфликта на Украине
Лавров: решение украинского вопроса не является уделом лишь РФ и США
06 декабря 2024, 10:38

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не считает, что решение конфликта на Украине является уделом только Москвы и Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Европейцы перешептываются друг с другом, мол, не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России», — сказал Лавров.

По его словам, нет необходимости представлять «наши контакты» так, будто два государства принимают решения за всех, так как это не «в нашем стиле». Он подчеркнул, что Россия предпочитает действовать по принципу БРИКС и ШОС, где реализуется суверенное равенство государств, отметив, что в США подобную политику уважать не привыкли.

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней.

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*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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