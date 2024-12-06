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Владимир Зеленский вместо Украины и украинского народа служит интересам других стран. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По мнению политика, сегодня предводитель киевского режима также не принадлежит себе и своей семье. Таким образом Каладзе прокомментировал решение Киева о введении санкций в отношении 19 грузинских политиков.
Напомним, 4 декабря текущего года Владимир Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что его шаг продиктован злобой из-за того, что Грузия отказалась от сценария, подобного украинскому.
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Екатерина Коршунова