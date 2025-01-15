Корабли НАТО вошли в Финский залив

Фото: istockphoto/Benny Winslow
Два военных корабля Североатлантического альянса вошли в Финский залив. В их задачу входит патрулирование акватории в рамках миссии Baltic Sentry («Балтийский караул»).
Об этом сообщает Национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle. Первое судно — FGS Datteln, немецкий противоминный корабль. Его основной задачей является обнаружение, идентификация и обезвреживание морских мин.
Второй корабль — HNLMS Luymes, гидрографическое судно Королевских военно-морских сил Нидерландов. Он предназначен для проведения гидрографических исследований и изучения морского дна.
В публикации отмечается, что в Балтийское море также направляются другие военные корабли НАТО, подводные лодки, самолёты наблюдения и подводные дроны.
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Второй корабль — HNLMS Luymes, гидрографическое судно Королевских военно-морских сил Нидерландов. Он предназначен для проведения гидрографических исследований и изучения морского дна.
В публикации отмечается, что в Балтийское море также направляются другие военные корабли НАТО, подводные лодки, самолёты наблюдения и подводные дроны.
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Александр Бойцов