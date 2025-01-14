Туск: НАТО хочет контролировать все суда в нейтральных водах Балтийского моря

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Страны НАТО в регионе Балтики будут искать решения, чтобы иметь возможность контролировать суда за пределами своих территориальных вод. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Выступая перед журналистами в Хельсинки после саммита стран Северной Европы и Балтии он подчеркнул, что поиск правовых решений, которые позволят контролировать корабли в нейтральных водах будет продолжен.
На саммите в столице Финляндии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о создании международной миссии «Балтийский караул» (Baltic Sentry). В её функционал будет входить патрулирование Балтийского моря. В операциях будут участвовать фрегаты Североатлантического альянса и морская авиация. Именно Туск предложил организовать такую миссию в конце ноября 2024 года. Тогда, не вдаваясь в детали, он подчеркнул её антироссийскую направленность.
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