НАТО собирается значительно усилить военное присутствие в Балтийском море

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НАТО запускает миссию по патрулированию Балтийского моря. Это объясняется необходимостью защиты подводной инфраструктуры и коммуникаций стран альянса.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировала пресс-служба альянса. Миссия будет называться Baltic Sentry («Балтийский караул»). Участвовать в операциях по патрулированию акватории Балтики будут фрегаты альянса и самолёты морской авиации.
Кроме того, о предстоящем радикальном усилении военного присутствия НАТО в Балтийском море заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, необходимость такого шага продиктована «нарастающей российской агрессией». Политик также добавил, что речь идёт о защите как подводной, так и надводной инфраструктуры, в частности, нефтедобывающих платформ.
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