Стало известно, грозит ли Калининграду нападение войск НАТО

Фото: iStock/CatEyePerspective
В Госдуме указали на растущую активность ВС Польши у границ Калининградской области. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, может ли Варшава готовить нападение на Калининград, и к чему приведёт вторжение НАТО на территорию России.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что войска и боевая техника НАТО находятся всего в 50 км от российской границы, на польской территории.
Польша является членом НАТО, однако она не может самостоятельно принимать решения о военных действиях против России. Польская армия находится в подчинении у Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО, генерала армии США Кристофера Г. Каволи, подчеркнул Ходаренок.
Эксперт подчеркнул, что решения о потенциальном вторжении в Калининградскую область должно принимать руководство НАТО, в частности, президент США. Польша и другие страны Балтии не способны совершать самостоятельные действия без согласия Североатлантического альянса.
Читайте также:
На складе IKEA в Польше обнаружили 240 противотанковых мин
Профессор Дизен: НАТО нужно срочно начать переговоры с РФ
Страны НАТО смогут увеличить военные расходы только через 10 лет, заявили в Польше
Польша является членом НАТО, однако она не может самостоятельно принимать решения о военных действиях против России. Польская армия находится в подчинении у Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО, генерала армии США Кристофера Г. Каволи, подчеркнул Ходаренок.
Эксперт подчеркнул, что решения о потенциальном вторжении в Калининградскую область должно принимать руководство НАТО, в частности, президент США. Польша и другие страны Балтии не способны совершать самостоятельные действия без согласия Североатлантического альянса.
Читайте также:
На складе IKEA в Польше обнаружили 240 противотанковых мин
Профессор Дизен: НАТО нужно срочно начать переговоры с РФ
Страны НАТО смогут увеличить военные расходы только через 10 лет, заявили в Польше
Анастасия Чинкова