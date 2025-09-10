Король Бахрейна Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным

10 сентября 2025, 18:20

Фото: iStock/Anton Vakhrushev

Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, подаренном российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.





Подтверждающее видео было распространено посольством Бахрейна в РФ. Как оказалось, Aurus был ведущей машиной в королевском кортеже 8 сентября. Отмечается, что жители наблюдали за колонной автомобилей с большим восхищением.





«Жители столицы Бахрейна — Манамы — с большим восхищением наблюдали как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года», — рассказали в дипмиссии.