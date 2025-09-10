Король Бахрейна Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, подаренном российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Подтверждающее видео было распространено посольством Бахрейна в РФ. Как оказалось, Aurus был ведущей машиной в королевском кортеже 8 сентября. Отмечается, что жители наблюдали за колонной автомобилей с большим восхищением.
«Жители столицы Бахрейна — Манамы — с большим восхищением наблюдали как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года», — рассказали в дипмиссии.