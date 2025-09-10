Политолог Оленченко: Каллас не обладает политическим опытом и не имеет авторитета

10 сентября 2025, 18:07

Политолог Оленченко: Каллас не обладает политическим опытом и авторитетом

Фото: iStock/butenkow

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не обладает ни глубокими историческими знаниями, ни политическим опытом, поэтому не имеет авторитета в Европе. Так считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.





Так он прокомментировал информацию о том, что на выступление Каллас в Европарламенте о тратах ЕС на Украину почти никто не пришёл.





«Причин достаточно много. Одна из них — США показывают, что это не та тема, которая является актуальной. Я думаю, что эти сигналы многие в Европе слышат, и они совпадают с теми настроениями, которые есть в большинстве европейских стран», — рассказал Оленченко в разговоре с RT.

«Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу фон дер Ляйен. И когда она обращается к "дорогим членам парламента" перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками», — написал Пушков в Telegram-канале.