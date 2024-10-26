В США раскрыли детали телефонного разговора Трампа с Нетаньяху

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о поддержке военных операций Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Свою позицию американский политик высказал в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным издания, Трамп сказал собеседнику: «Делай то, что должен».
По словам американского сенатора-республиканца Линдси Грэма*, Трамп сказал Нетаньяху, что его впечатлила операция с пейджерами на территории Ливана.
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Александр Климов