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В США раскрыли детали телефонного разговора Трампа с Нетаньяху

WP: Трамп рассказал Нетаньяху о поддержке операции Израиля на Ближнем Востоке
26 октября 2024, 00:27
Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о поддержке военных операций Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники.


Свою позицию американский политик высказал в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным издания, Трамп сказал собеседнику: «Делай то, что должен».

По словам американского сенатора-республиканца Линдси Грэма*, Трамп сказал Нетаньяху, что его впечатлила операция с пейджерами на территории Ливана.

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В МИД назвали позволившую Украине совершить вылазку в Курскую область причину
26 октября 2024, 00:19

Фото: Официальная страница МИД РФ

У Украины было мало шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.
«Украина, не имея ни одного спутника, располагала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы», – подчеркнул дипломат в рамках неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН по теме «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».

Мирошник добавил, что большая часть техники и оружия, использовавшегося во время вылазки, была поставлена западными странами и имела «наклейки, происходящие из стран НАТО или их союзников».

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима заявил, что с начала 2024 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более четырех тысяч россиян. Кроме того, ранения получили 274 ребенка.

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#всу
#курская область
#поставки
#оружие
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Российский губернатор потребовал от жителей благодарности за его работу
Вологодский губернатор Филимонов потребовал благодарности за его работу
25 октября 2024, 23:45

Георгий Филимонов (фото: сайт Кремля)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал от жителей благодарности его за работу, сообщает телеканал «Русский Север».
Глава региона, опоздавший на церемонию награждения лучших сотрудников сельского хозяйства региона на полтора часа, во время своего выступления заметил, что один из участников мероприятия смотрит в свой мобильный телефон.

«Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. А работаем мы в том числе для отрасли», – заявил Филимонов.

Ранее на одном из мероприятий Филимонов зачитал рэп на английском языке и исполнил «вертушку» – удар ногой с разворота, – что вызвало аплодисменты публики. По его словам, он хотел подчеркнуть, что «настоящий патриот России – это человек, который не замыкается в своей культуре».

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#георгий филимонов
#губернатор
#вологодская область
#мероприятия
#церемония
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Зеленский распорядился о выплате всем украинцам по тысяче гривен
Зеленский: украинцам выплатят по тысяче гривен
25 октября 2024, 23:32

Граждане Украины получат по тысяче гривен (около 2 343 рублей) на человека в рамках новой социальной программы. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, граждане смогут использовать эти средства для оплаты «украинских товаров и услуг», включая коммунальные платежи. На эти средства можно будет приобрести, в частности, билеты на поезд, украинские лекарства, книги на украинском языке, отметил глава государства.

«Первого декабря деньги должны быть у людей», – заявил Зеленский.

Ранее он поручил разработать новый план действий на случай продолжения боевых действий. Предполагается, что он, в отличие от «плана победы», должен точно определять поведение Украины, а не ее западных союзников.

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#владимир зеленский
#план
#социальная поддержка
#украина
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Фон дер Ляйен отметила встречу с премьером Сербии после его диалога с министром России
Фон дер Ляйен отменила встречу с Вучевичем после его диалога с министром РФ
25 октября 2024, 21:55

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его переговоров с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на главу постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэля Жоффре.
В пятницу Вучевич принял в Белграде министра экономического развития России Максима Решетникова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономической повестки России и Сербии, реализацию ныне действующих совместных проектов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

После этого фон дер Ляйен сообщила об отмене встречи с Вучевичем. Это решение напрямую связано с прошедшими переговорами с российским министром.

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#политика
#экономика
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Путин утвердил МРОТ на 2025 год
Путин утвердил МРОТ на 2025 год в размере 22 440 рублей
25 октября 2024, 21:40

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин утвердил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 год. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что в следующем году МРОТ составит 22 440 рублей. Показатель вырос на 16,6% по сравнению с этим годом.

В настоящее время МРОТ равняется 19 242 рублям в месяц.

Напомним, что в мае этого года Путин подписал указ о том, что к 2030 году показатель МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Ранее решение об увеличении МРОТ утвердили в Госдуме, а затем в Совфеде. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить показатели о двукратном повышении МРОТ к 2030 году в сравнении с суммой, установленной в 2023 году, в национальный проект «Кадры».

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#владимир путин
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#россия
#экономика
#зарплаты
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Американист Дудаков объяснил запугивание Маска со стороны демократов в США
25 октября 2024, 21:03

Илон Маск на экране (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американист Малек Дудаков заявил, что демократы В США пытаются запугать американского предпринимателя Илона Маска за то, что тот открыто выступил в предвыборной гонке на стороне кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа.
«Маск активно и напрямую вовлекается в нынешние выборы в США, жертвует колоссальное количество денег Трампу на его избирательную кампанию. Маск делает ставку на республиканцев, а демократы ему в ответ создают проблемы. Все компании Маска находятся под разными расследованиями, а теперь и самого бизнесмена обвиняют в угрозе нацбезопасности США из-за, якобы, закулисных переговоров с Россией, Китаем и другими странами», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дудаков.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска.

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#выборы
#сша
#бизнес
#права
#правительство
#илон маск
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Илья Поночевный покинул пост главы Дмитровского округа по собственному желанию
25 октября 2024, 21:01

Фото: Фотобанк МО

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный ушёл в отставку. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Я благодарен всем – активным жителям, депутатам, сотрудникам администрации за совместную работу и открытый диалог, за поддержку и критику. Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы смогли сделать многое во всех сферах. Уверен, что Дмитровский городской округ с каждым годом будет становиться ещё лучше и комфортнее», – отметил Поночевный.
Временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Оксана Котова, занимавшая пост заместителя Поночевного. Такое решение принял Совета депутатов городского округа. Как сказано в тексте решения, Илья Поночевный досрочно прекратил исполнение полномочий главы Дмитровского округа по собственному желанию.

Поночевный был избран главой муниципалитета в ноябре 2018 года. Ранее занимал пост первого замглавы городского округа, до этого возглавлял Можайский округ и руководил администрацией Чеховского муниципального района.

Котова также работала в администрации Можайского округа. В Дмитрове занимала должность замглавы по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, промышленности и экологии.

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#дмитровский городской округ
#илья поночевный
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#московская область
#совет депутатов
#депутаты
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Больной раком Карл III отказывается от еды
Больной раком король Великобритании отказывается от еды
25 октября 2024, 20:59

Фото: Риа Новости/ Алексей Витвицкий

В феврале 2024 года у правящего короля Великобритании обнаружили злокачественную опухоль. Сейчас Карл III отказывается от приёма пищи.
Недавно монарх приостановил курс лечения онкологического заболевания, чтобы поехать в тур по Австралии. Здоровье Карла III беспокоит семью короля и общественность в общем. Сейчас на фоне плохого самочувствия он ест на обед лишь половину авокадо, чего недостаточно организму для нормального функционирования с учетом возраста и прогрессирующего недуга монарха.

Некоторое время назад правитель Великобритании и вовсе ничего не ел. Он пропускал приёмы пищи. Тем самым он волновал свою жену Камилу. Врачам и королеве приходилось насильно кормить монарха.

Авокадо — по сути уступка со стороны Карла, на которую он согласился после неоднократных уговоров со стороны медиков и семьи.

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#заболевания
#великобритания
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Россия не отказывает Европе в поставках газа, подчеркнул Путин
25 октября 2024, 20:41

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Россия не отказывает Европе в поставках газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что существует несколько маршрутов, по которым российские энергоресурсы поступают к европейским потребителям. И в этих поставках Россия не отказывает странами Европы.

Также Путин подчеркнул, что продолжается поставка газа через газопровод, проходящий в Судже Курской области. По нему энергоресурсы поступают на территорию Украины, а затем доставляются в Европу. Этот газопровод работает в отличие от газоизмерительной станции «Сохрановка», которую уже давно закрыли по инициативе украинских властей.

Однако президент напомнил, что контракт на обслуживание первого газопровода истекает в декабре этого года.

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#владимир путин
#газ
#поставки
#россия
#европа
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