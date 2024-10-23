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Президент США Джо Байден, выступая в штабе демократов в Нью-Гемпшире, призвал к «политическому устранению» своего предшественника Дональда Трампа, который участвует в выборах от Республиканской партии.
Это заявление было сделано на фоне обострения политической борьбы за президентское кресло в преддверии выборов 2024 года, сообщает Fox News.
Тем временем, по данным The Economist, шансы Трампа на победу в президентской гонке значительно возросли, и он может рассчитывать на поддержку 276 выборщиков, что дает ему 54% вероятности победы.
Ранее сообщалось, что США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, это их право и выбор, однако Вашингтон продолжить доносить, что «бизнеса как обычно» с Россией больше быть не может. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель, комментируя старт саммита БРИКС в Казани.
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«Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — подчеркнул Байден, объясняя, что это необходимо для защиты демократических ценностей США и предотвращения угрозы, которую, по его мнению, Трамп представляет для стабильности страны.
Тем временем, по данным The Economist, шансы Трампа на победу в президентской гонке значительно возросли, и он может рассчитывать на поддержку 276 выборщиков, что дает ему 54% вероятности победы.
Ранее сообщалось, что США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, это их право и выбор, однако Вашингтон продолжить доносить, что «бизнеса как обычно» с Россией больше быть не может. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель, комментируя старт саммита БРИКС в Казани.
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Елена Перлова