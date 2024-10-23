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В США заявили о досрочной победе Трампа

NBC News: сторонник Трампа считают, что он может досрочно объявить о победе
23 октября 2024, 21:14
Дональд Трамп (фото: сайт офиса кандидата)

Дональд Трамп (фото: сайт офиса кандидата)

Сторонники кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считают, что он может досрочно объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь официальных итогов голосования. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на четырех сторонников экс-президента. При этом отмечается, что достоверными данными о планах Трампа они не обладают.
«Все строили предположения о том, что бывший президент может быть готов повторить 2020 год и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда об этом еще не будет достоверно известно», — указано в сообщении.
Один из соратников Трампа подчеркнул, что такое мнение сильно популярно среди республиканцев, а другой заявил, что уверен в таком исходе на 100%.


«Я бы сказал, что есть мало вещей в политике, на которые можно делать уверенную ставку. Но это — одна из них», — пояснил он.
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МИД РФ отреагировал на нападение британского дипломата на журналистов во Внуково
Захарова: нападение Додда во Внуково говорит о состоянии британского общества
23 октября 2024, 19:19

Мария Захарова (фото: официальный сайт МИД России)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нападение советника-посланника посольства Британии в России Томаса Додда на российских журналистов в аэропорту Внуково, отметив, что его выходка говорит о нынешнем состоянии британского общества. По ее словам, британская сторона не имеет никаких представлений о безопасности журналистов, свободе слова и уважении к прессе.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что Додд сорвал бейдж с одного из представителей прессы и толкнул девушку с микрофоном в московском аэропорту Внуково.
«Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти — возможно, они вообще не знают — российское законодательство на это счет. <…> Поэтому аккредитацию-то верните. Это не ваша вещь. А если вы ее выбросили, давайте обратно по Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам», — возмутилась Захарова.
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Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования Эрдогану
23 октября 2024, 18:55

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся. Об этом на заявил на встрече с турецким лидером в рамках саммита БРИКС в Казани.
«Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. <…> Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, теракт произошел сегодня, 23 октября, возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. По некоторым данным, погибли три человека, еще пять пострадали. Также сообщалось, что порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды. По последней информации, силовики ликвидировали двух террористов.

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Венгрия отвергла план Зеленского
Орбан: Венгрия отвергает план Зеленского и не хочет видеть ВСУ в своей стране
23 октября 2024, 18:16

Виктор Орбан (фото: сайт Кремля)

Венгрия отвергает так называемый план победы Владимира Зеленского, потому что не хочет видеть на своей территории обеспечивающих безопасность военнослужащих ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая в столичном парке на годовщине венгерского восстания 1956 года. По его словам, венгры не желают снова видеть в своей стране «славянских солдат с Востока».
«Согласно плану (Зеленского — прим.ред.), после победы на Восточном фронте Украина, вместо американцев, обязуется обеспечить безопасность всей Европы своей собственной усиленной армией. То есть мы, венгры, однажды можем проснуться и обнаружить, что славянские солдаты с Востока снова дислоцируются в Венгрии. Мы этого не хотим», — подчеркнул Орбан.
Ранее Орбан заявлял, что от «плана победы», предложенного Владимиром Зеленским, бросает в дрожь, а Евросоюзу давно пора сменить стратегию и приступить к настоящему мирному урегулированию на Украине. Тогда он еще раз подчеркнул, что относит себя к тем, кто уверен: ЕС давно следует изменить подход к решению украинского конфликта.

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#венгрия
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Литва расторгает соглашение с Россией о торговом судоходстве
В Литве одобрили денонсацию соглашения с Россией о торговом судоходстве
23 октября 2024, 18:05

Фото: iStock/NejauPhoto

Правительство Литвы одобрило предложение о денонсации соглашения с Россией о торговом судоходстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства сообщений и транспорта прибалтийской страны. Договор расторгли, как отмечается, из-за фактической остановки сотрудничества стран.
«С учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно этот договор денонсировать», — указывается в заявлении.
Теперь документ о денонсации, получив одобрение правительства, направили на утверждение в Сейм (парламент) Литвы.

Соглашение о торговом судоходстве Россия и Литва подписали больше 30 лет назад — в 1993 году. В силу договор вступил на следующий год.

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#литва
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Минфин ФРГ предложил новый юридический статус для беженцев с Украины
Глава Минфина ФРГ Линднер предложил новый статус для беженцев с Украины
23 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил новый юридический статус для украинских беженцев. Об этом информирует Wirtschaftswoche.
Линднер выдвинул эту инициативу с целью снижения затрат на гражданские пособия и привлечения на рынок труда больше получателей социальных пособий. По словам министра, украинским беженцам не придется проходить процедуру предоставления убежища, но при этом они не будут автоматически получать гражданское пособие.

Уточняется, что число украинцев, которые приехали в Германию с февраля 2022 года, составляет около 1,8 млн. Из них пособие получают 700 тыс. человек.

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Индийский премьер Моди покинул саммит БРИКС в Казани, ради встречи с Шольцем
23 октября 2024, 17:20

Нарендра Моди (Фото: сайт Кремля)

Индийский премьер Нарендра Моди покинул саммит БРИКС в Казани, ради встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет «Лента.ру», ссылаясь на своего корреспондента.
Предположительно, политики поговорят о военно-техническом сотрудничестве. В частности, Индия особо интересуется сферой безопасности в море, сказано в публикации. Уточняется, что Моди отправится в Германию на три дня.

Ранее сообщалось о том, как Вашингтон потерял свою власть, при чем тут бывший владелец Megaupload Ким Дотком, и как это все связано с саммитом БРИКС в Казани.

Саммит БРИКС стартовал в столице Татарстана 22 октября. Он является крупнейшим мероприятием во внешней политике на территории РФ.

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#новости
#олаф шольц
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На Западе рассказали, как США потеряли власть
Бизнесмен Ким Дотком: саммит БРИКС отобрал власть у США без единого выстрела
23 октября 2024, 17:02

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Саммит БРИКС отобрал власть у Вашингтона без единого выстрела, речь идет о новом многополярном порядке, написал в соцсетях бизнесмен Ким Дотком.
«Подумайте, какая глупость тратить триллионы на создание сильнейшей армии с 750 базами для доминирования в мире, а затем уничтожить свою резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку отобрать всю вашу власть без единого выстрела», — говорится в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что РФ не борется с американской валютой, а просто ищет ей альтернативу.

Саммит БРИКС проходит в Казани по 24 октября, мировыми лидерами обсуждаются вопросы глобального характера.

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Лидеры стран БРИКС утвердили итоговую Казанскую декларацию саммита
#мир
#сша
#россия
#саммит
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#власть
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Путин назвал единомышленниками суверенные и самобытные государства БРИКС
23 октября 2024, 16:46

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные и самобытные государства-участники БРИКС. Об этом он заявил в ходе заседания саммита в Казани в узком составе. По его словам, все страны объединения выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение.
«Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что страны БРИКС ответственно относятся к будущему мира и позитивно влияют на глобальную стабильность и безопасность, решая острые региональные проблемы.

Ранее Путин заявлял, что Россия не борется с американским долларом, а ищет ему альтернативу, так как ей не дают с ним работать.

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Главные заявления Путина на БРИКС: кому перейдет лидерство в 2025, угроза мирового кризиса, альянс ИИ
23 октября 2024, 16:26

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

В Казани вовсю идет саммит БРИКС, на который прибыли представители 36 стран и шести международных организаций. Сегодня, 23 октября, состоялись заседания мероприятия в узком и расширенном составах, где с речью выступал президент России Владимир Путин.
Главные заявления российского лидера — в материале «Радио 1».

О БРИКС

Фото: сайт Кремля

О дальнейшем расширении БРИКС — игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока, заявил Путин, просто невозможно, так как присоединиться к объединению захотели уже более 30 различных государств. При этом важно сохранять баланс, чтобы не снизить эффективность БРИКС.

Укрепление авторитета БРИКС — объединение быстро развивается, каждый из его участников является свидетелем того, как растет влияние БРИКС, отметил президент России. Состоящие в нем страны обладают серьезным потенциалом, как в политическом, так и экономическом, научном и человеческом. При этом всех участников объединяют общие ценности и взгляды на мир.

Список стран-партнеров — российский лидер напомнил о государствах, которые сотрудничают с объединением, и призвал сформировать соответствующий список стран, а после отразить его в итоговой декларации саммита.

Председательство БРИКС в 2025 году — в следующем году лидерство в объединении перейдет к Бразилии, а Россия, добавил Путин, сделает все возможное, чтобы ее поддержать и эффективно осуществить передачу председательства. БРИКС, по его словам, переходит в надежные руки.

Ответственность за мировой порядок — Владимир Путин подчеркнул, что государства БРИКС не на словах, а на деле несут ответственность за глобальную стабильность и безопасность, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем и влияют на будущее.
«Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие, не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», — заявил российский президент.

Ситуация в мире

Фото: сайт Кремля

Смещение центров активности — точки притяжения в области экономики сдвигаются в сторону развивающихся рынков и стран, что, по мнению российского лидера, говорит о формировании многополярной модели. В первую очередь, за счет Глобального Юга, Востока и БРИКС.

Угроза мирового кризиса — в мире сохраняется значительный потенциал к возникновения нового кризиса, причины которого — геополитическая напряженность, хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, односторонние санкции и недобросовестная конкуренция.

Экономика стран БРИКС — государства-участники объединения показывают свою экономическую устойчивость. Достигать таких результатов на фоне кризисной угрозы им удается, по словам президента России, благодаря взвешенной политике.

БРИКС и «Большая семерка» — объединению в 2024 году удалось уверенно обогнать G7 по паритету покупательной способности, отметил Владимир Путин. У БРИКС этот показатель составит 36,7%, у «Группы семи» — чуть больше 30%.

Будущее БРИКС — объединение продолжит и дальше сохранять лидирующие позиции в мировой экономике благодаря росту населения, накоплению капитала, урбанизации и увеличению производительности труда.

Новые механизмы БРИКС

Фото: сайт Кремля

Инвестиционная платформа БРИКС — для максимально эффективного развития стран-участниц им необходимо увеличить сотрудничество в области технологий, ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования. Для этого, подчеркнул Путин, следует создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержания национальных экономик.

Консультации по вопросам ВТО — для работы сообща в формировании справедливых правил в мировой экономике нужно создать специальный механизм консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации. С его помощью получится вместе вырабатывать общую позицию в области мировой экономики.

Разрешение торговых споров — БРИКС увеличивает объемы торговли в интернете, в связи с чем растет количество коммерческих споров. Для их разрешения, пояснил российский лидер, следует запустить онлайн-сервисы по досудебному урегулированию.

Зерновая биржа БРИКС — так как многие страны объединения являются лидерами в производстве зерна, предлагается открыть зерновую биржу БРИКС. Она будет помогать определять справедливые цены на продукты и сырье, защищать национальные рынки от спекуляций, а в будущем, отмечает Путин, трансформироваться в полноценную товарную биржу.

Платформа конкуренции БРИКС — в связи с тем, что Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС хорошо себя зарекомендовал, следует и дальше развивать это направление, подчеркнул президент России, запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции.

Платформа БРИКС по алмазам — для обхода сильной регуляции следует сформировать отдельную платформу БРИКС, акцентированную на драгоценных металлах и алмазах, предложил глава государства.
«Обсуждаются такие перспективные проекты, как формирование постоянной логистической платформы БРИКС, составление обзора транспортных маршрутов, открытие электронной коммуникационной площадки по транспорту, учреждение перестраховочного пула», — добавил глава государства.

Наука и культура БРИКС

Фото: сайт Кремля

Предупреждение пандемий — БРИКС удалось запустить собственную комплексную систему раннего предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний, важно укреплять сотрудничество в области разработки вакцин и исследованию болезней.

Альянс БРИКС в области ИИ — Владимир Путин также привлек внимание участников к предложению создать альянс БРИКС в области искусственного интеллекта, чтобы регламентировать соответствующие технологии. Он также напомнил о кодексе этики в этой сфере, который разработали в России и предложил другим странам-участницам присоединиться к нему.

Фестивали БРИКС — за время российского председательства в объединении были успешно проведены множество международных мероприятий, эту тенденцию важно сохранить, отметил российский лидер. За год состоялись Международный кинофестиваль и Фестиваль культуры стран БРИКС, созданы Альянс народной танцевальной культуры и Ассоциация киношкол.

Спортивные игры БРИКС — состоявшиеся в Казани пятые Спортивные игры БРИКС, по словам президента, хорошо себя зарекомендовали и показали, что Россия обладает современной инфраструктурой, кадрами для проведения столь масштабных мероприятий. В связи с этим он предложил учредить координационный орган и межгосударственную программу, которые будут направлены на реализацию проектов в области спорта.
«Они впервые были организованы в открытом формате. Участие в соревнованиях приняли атлеты не только из государств объединения, но и из других более 80 стран мира. Эти Игры наглядно показали, что в России имеется современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня», — подчеркнул Путин.
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