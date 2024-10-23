В США заявили о досрочной победе Трампа

Сторонники кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считают, что он может досрочно объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь официальных итогов голосования. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на четырех сторонников экс-президента. При этом отмечается, что достоверными данными о планах Трампа они не обладают.