В США заявили о досрочной победе Трампа

Дональд Трамп (фото: сайт офиса кандидата)
Сторонники кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считают, что он может досрочно объявить о своей победе на выборах, не дожидаясь официальных итогов голосования. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на четырех сторонников экс-президента. При этом отмечается, что достоверными данными о планах Трампа они не обладают.
«Все строили предположения о том, что бывший президент может быть готов повторить 2020 год и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда об этом еще не будет достоверно известно», — указано в сообщении.Один из соратников Трампа подчеркнул, что такое мнение сильно популярно среди республиканцев, а другой заявил, что уверен в таком исходе на 100%.
«Я бы сказал, что есть мало вещей в политике, на которые можно делать уверенную ставку. Но это — одна из них», — пояснил он.Читайте также:
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