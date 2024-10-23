The Atlantic: Трамп говорил, что ему нужны генералы, как у Гитлера

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерреша запланированы встречи он уточнять не стал.