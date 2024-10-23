The Atlantic: Трамп говорил, что ему нужны генералы, как у Гитлера

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп, который снова участвует в президентской гонке, заявил, что ему нужны генералы, подобные тем, которые служили Адольфу Гитлеру.
Об этом сообщает журнал The Atlantic, ссылаясь на источники, близкие к Трампу.
Эти слова вызвали бурные обсуждения по поводу стандартов лидерства и ожиданий от высшего военного командования.
Бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли также подтвердил, что Трамп часто говорил о лояльности, восхищаясь преданностью генералов Гитлера. Этот эпизод подчеркивает стремление Трампа к абсолютной преданности со стороны своего окружения.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, выступая в штабе демократов в Нью-Гемпшире, призвал к «политическому устранению» своего предшественника Дональда Трампа, который участвует в выборах от Республиканской партии. Это заявление было сделано на фоне обострения политической борьбы за президентское кресло в преддверии выборов 2024 года, сообщает Fox News.
Читайте также:
«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца
«Крут и дерзок»: стало известно, зачем Трамп угрожал ударом по центру Москвы
WSJ: Трамп рассказал о своих угрозах Путину ударом по Москве из-за Украины
«Мне нужны такие генералы, какие были у Адольфа Гитлера — люди, которые в полной мере верны ему и исполняют его приказы», — цитируют Трампа.
Эти слова вызвали бурные обсуждения по поводу стандартов лидерства и ожиданий от высшего военного командования.
Бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли также подтвердил, что Трамп часто говорил о лояльности, восхищаясь преданностью генералов Гитлера. Этот эпизод подчеркивает стремление Трампа к абсолютной преданности со стороны своего окружения.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, выступая в штабе демократов в Нью-Гемпшире, призвал к «политическому устранению» своего предшественника Дональда Трампа, который участвует в выборах от Республиканской партии. Это заявление было сделано на фоне обострения политической борьбы за президентское кресло в преддверии выборов 2024 года, сообщает Fox News.
Читайте также:
«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца
«Крут и дерзок»: стало известно, зачем Трамп угрожал ударом по центру Москвы
WSJ: Трамп рассказал о своих угрозах Путину ударом по Москве из-за Украины
Елена Перлова