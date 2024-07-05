Король Карл III официально назначил Кира Стармера премьер-министром Британии

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Премьер-министром Великобритании официально стал лидер лейбористской партии Кир Стармер. Это произошло после его официального назначения на должность главы правительства монархом Карлом III.
По сложившейся многовековой традиции, несмотря на победу, одержанную на выборах, премьер-министр не считается вступившим в должность до тех пор, пока его не назначит на этот пост правящий представитель королевской династии. Это и было сделано британским королём Карлом III.
Впервые за 14 лет партии консерваторов, которую представляет прежний премьер-министр Риши Сунак, придётся уйти в оппозицию. Она получила на выборах всего 131 место из 650 в Палате общин. Лейбористы стали обладателями 410 мест в нижней палате британского парламента.
Сунак уже позвонил Стармеру и поздравил с победой. Вместе с тем, он объявил, что покидает пост премьера. При этом Сунак сохранил за собой место в парламенте.
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Впервые за 14 лет партии консерваторов, которую представляет прежний премьер-министр Риши Сунак, придётся уйти в оппозицию. Она получила на выборах всего 131 место из 650 в Палате общин. Лейбористы стали обладателями 410 мест в нижней палате британского парламента.
Сунак уже позвонил Стармеру и поздравил с победой. Вместе с тем, он объявил, что покидает пост премьера. При этом Сунак сохранил за собой место в парламенте.
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Александр Бойцов