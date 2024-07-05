Партия Сунака проиграла на выборах, получив 131 место из 650 в Палате общин

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Партия премьер-министра Великобритании Риши Сунака проиграла на выборах, получив в Палате общин 131 место из 650, об этом сообщает Sky News.
Впервые за 14 лет Консервативная партия Британии уступила на выборах Лейбористской, получив всего 161 место. Лейбористы же заняли 410 мест в Палате общин, а их лидер Кир Стармер станет новым премьер-министром страны.
Также уточняется, что после объявления результатов выборов Сунак позвонил Страмеру и поздравил его с победой.
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«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», — заявил изданию Сунак.
Также уточняется, что после объявления результатов выборов Сунак позвонил Страмеру и поздравил его с победой.
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Евгения Парфентьева