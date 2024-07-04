В Британии начинаются парламентские выборы

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Началось голосование на всеобщих выборах в британский парламент, об это сообщает РИА Новости.
Избирательные участки открылись в 7:00 утра по местному времени (9:00 по российскому времени). По итогам голосования Лейбористская партия может победить впервые с 2010 года.
Выборы проходят в нижнюю палату общин. По их окончанию победившая партия получит большинство депутатских мест и право назначения премьер-министра, который одновременно возглавляет британское правительство.
Ранее британский премьер Риши Сунак признал, что Консервативная партия может проиграть на выборах в законодательный орган, но все же выразил надежду, что у нее есть шансы на победу.
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Выборы проходят в нижнюю палату общин. По их окончанию победившая партия получит большинство депутатских мест и право назначения премьер-министра, который одновременно возглавляет британское правительство.
Ранее британский премьер Риши Сунак признал, что Консервативная партия может проиграть на выборах в законодательный орган, но все же выразил надежду, что у нее есть шансы на победу.
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Олег Дикий