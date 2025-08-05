Король Малайзии Султан Ибрагим впервые прибыл в Россию для встречи с Путиным
Король Малайзии Султан Ибрагим впервые в истории прилетел в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, самолет с малазийским главой приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Как сообщает издание Bernama,Султан Ибрагим пробудет в России до 10 августа.
Данный визит станет первым в истории отношений двух стран. Пресс-служба королевского дворца отметила, что помимо встречи с Путиным, Султана Ибрагима ждут и другие официальные мероприятия. В их числе визит в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, а также в технологический и инновационный центр «Точка кипения».
К тому же Султан Ибрагим из Москвы отправится в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым.
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