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Король Малайзии Султан Ибрагим впервые прибыл в Россию для встречи с Путиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Король Малайзии Султан Ибрагим впервые в истории прилетел в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.



По информации агентства, самолет с малазийским главой приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Как сообщает издание Bernama,Султан Ибрагим пробудет в России до 10 августа.

Данный визит станет первым в истории отношений двух стран. Пресс-служба королевского дворца отметила, что помимо встречи с Путиным, Султана Ибрагима ждут и другие официальные мероприятия. В их числе визит в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, а также в технологический и инновационный центр «Точка кипения».

К тому же Султан Ибрагим из Москвы отправится в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым.

Иван Мусатов

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