Times Now: США сменили мнение об импорте Индией нефти из РФ

05 августа 2025, 13:57

Фото: iStock/ronniechua

В США сменили мнение об импорте Индией нефти из России. Сейчас Штаты вступили в конфронтацию со страной по данному факту.





Как пишет издание Times Now, ранее американские власти не возражали, так как закупка Индией нефти из РФ не допускала рост мировых цен на энергоресурс.





«Индия купила российскую нефть, потому что мы (США) хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене», — заявил ранее бывший американский посол в стране Эрик Гарсетти.