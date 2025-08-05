В Кремле высказались о заявлениях Путина на Валааме

05 августа 2025, 13:25

Песков заявил, что заявления Путина на Валааме не могли остаться незамеченными

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Заявления, сделанные президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время их визита на Валаам 1 августа, не могли остаться без внимания, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.