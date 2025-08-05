В Кремле высказались о заявлениях Путина на Валааме
Заявления, сделанные президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время их визита на Валаам 1 августа, не могли остаться без внимания, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он прокомментировал возникшую общественную дискуссию, сказав: «Я не совсем понимаю, о каком эффекте вы говорите. Были заданы вопросы, на которые главы государств ответили, и, конечно же, эти ответы не могли остаться незамеченными». Его цитирует ТАСС.
Во время встречи на Валааме Путин сообщил о производстве первого серийного комплекса «Орешника» в России и о том, что ракета поступила в войска. Он также отметил, что если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать.
По словам Путина, все разочарования в переговорах вызваны «избыточными ожиданиями». Кроме того, он затронул тему коррупции на Украине, призвав не навязывать народу внешние институты управления.
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