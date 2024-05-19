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Король Саудовской Аравии слег с температурой

SPA: король Саудовской Аравии пройдет медобследование из-за высокой температуры
19 мая 2024, 11:51
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет медицинское обследование из-за высокой температуры, сообщает Saudi Press Agency (SPA).
«Служитель Двух Святынь (титул короля, аналогичный европейскому "Его Величество") пройдет медицинское обследование сегодня, в воскресенье, в клинике Аль-Салам Палас в Джидде, поскольку у него высокая температура и боли в суставах», — говорится в сообщении.
7 мая в СМИ появились ложные сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. В интернете была опубликована видеозапись с горящей машиной, утверждалось, что это одна из машин колонны наследного принца, взорванная при попытке устранения бен Салмана.



Саудовский журналист Хусейн аль-Гави заявил в соцсети X, что фейковое сообщение о покушении изначально появилось в аккаунте хуситов. По его словам, израильские и зарубежные аккаунты распространили эту информацию, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от событий в Рафахе.

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#соцсети
#журналист
#температура
#сми
Хиросима и Нагасаки выразили США протест из-за испытаний с ядерными боезарядами
19 мая 2024, 11:37

Фото: iStock/IG_Royal

Администрации городов Хиросима и Нагасаки, подвергшихся ядерным бомбардировкам США в 1945 году, выразили протест Вашингтону в связи с испытаниями по контролю состояния ядерных боезарядов.
В заявлении говорится, что такие действия противоречат желаниям многих людей, призывающих отказаться от оружия массового поражения, передает телеканал NHK.

«Эти испытания идут вразрез с желаниями многих, включая тех, кто пережил атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это снова», — отмечается в заявлении.
Также подчеркивается, что подобные испытания США «недопустимы ни при каких обстоятельствах».

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#сша
#испытания
#учения
#рф
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Представитель индейского племени раскрыл, к чему привела добыча США урана
Представитель навахо: добыча урана в США привела к разрушительным последствиям
19 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/vchal

Добыча Соединёнными Штатами урана на территории индейского племени привела к проблемам со здоровьем у населения и к загрязнению воды, об этом сообщил исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин в интервью для РИА Новости.
«С самого начала добыча урана оставляла разрушительные последствия для наших земель, включая загрязнение водных источников, радиационное воздействие и длительные проблемы со здоровьем среди наших людей», — рассказал Ахастин.

Он также подчеркнул, что эти обстоятельства только утвердили членов племени в необходимости охраны окружающей среды.

Навахо — крупнейшее индейское племя в Соединённых Штатах Америки. Оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам человек.

В мае 2024 года представители племени выступили против планов американских властей увеличить добычу урана на территории их земель. Такое решение США пришлось принять, чтобы постараться заместить дефицит ресурсов, который возник на фоне запрета импорта урана из России.

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#сша
#уран
#индейцы
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Гросси пообещал назвать виновника обстрелов ЗАЭС, если МАГАТЭ предоставят доказательства
Гросси: МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС, если получит доказательства
19 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/WangAnQi

МАГАТЭ назовёт сторону, которая обстреливала Запорожскую АЭС, если будут предоставлены доказательства, об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью для РИА Новости.
По словам Гросси, точно определить виновника обстрелов ЗАЭС крайне сложно из-за специфики беспилотника. Такие устройства могут быть запущены с любого направления, утверждает глава агентства.

«Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет», — ответил Гросси на вопрос о возможности установить виновника.

Он также выразил надежду на то, что новых атак на Запорожскую атомную электростанцию не будет.

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#магатэ
#запорожская аэс
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Россия и КНДР впервые со времён СССР обменялись туристическими группами
19 мая 2024, 08:08

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Впервые со времён СССР Россия и КНДР обменялись туристическими группами, об этом сообщил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времён СССР посетили (КНДР — ред.) из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами», — рассказал Козлов.

По его словам, Москва и Пхеньян намерены продолжать совместную работу. Помимо туристической сферы, страны планируют сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.

18 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент планируется рабочая поездка президента в КНДР.

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#кндр
#россия
#туризм
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Израильский чиновник пригрозил подать в отставку из-за войны в Газе
Бени Ганц пригрозил покинуть правительство без чёткого плана по войне в Газе
19 мая 2024, 07:54

Фото: iStock/butenkow

Если к 8 июня Израиль не утвердит чёткий план по войне в секторе Газа, израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц грозится подать в отставку.
«Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения», — заявил Ганц, выступая на специально созванной конференции.

Парламентарий заявил, что намерен покинуть правительство Биньямина Нетаньяху, если к этой дате не будет утверждён чёткий план действий.

7 октября 2023 года Израиль объявил ХАМАС войну, назвав операцию «Железные мечи». Боевые действия были инициированы в ответ на вторжение палестинских боевиков на территорию Израиля, при котором погибло около 1200 мирных жителей.

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#израиль
#сектор газа
#хамас
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В США раскрыли уязвимость Зеленского
WP: Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая из-за власти Ермака
19 мая 2024, 06:39

После истечения срока его полномочий на посту главы государства 20 мая президент Украины Владимир Зеленский станет уязвимым для критики, в том числе из-за огромного влияния главы администрации президента Андрея Ермака, заявила газета The Washington Post.
В статье отмечается, что Ермак стал, вероятно, самым влиятельным главой офиса президента в истории Украины. Согласно конституции страны, проведение выборов в условиях военного времени невозможно.

«Однако пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он воспользовался войной для подрыва демократии: захватил контроль над СМИ, отодвинул на второй план критиков и соперников и возвысил Ермака – своего друга, который не был избран, » над кадровыми госслужащими и дипломатами», – заявляется в публикации.

Ранее предполагалось, что Зеленский будет снят с поста президента по окончании российской спецоперации. Такое мнение высказал бывший советник Министерства обороны США и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив, что выборы «не ко времени».

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#владимир зеленский
#украина
#президент
#пост
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МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского
МВД России: замглавы офиса Зеленского Машовца объявили в розыск
19 мая 2024, 05:44

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца, сообщается в базе ведомства.
Как уточнили в отделе, по уголовной статье разыскивается Роман Васильевич Машовец, родившийся 6 августа 1976 года. Статья, по которой разыскивают мужчину, не разглашается.

Машовец занимает должность заместителя главы офиса Зеленского с апреля 2020 года.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими (ВМС) Украины Игоря Воронченко.

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#мвд
#россия
#розыск
#украина
#владимир зеленский
#президент
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Трамп пообещал убрать из правительства США разжигателей войны
Трамп пообещал в случае избрания убрать из правительства США разжигателей войны
19 мая 2024, 04:28

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал исключить зачинщиков войны из правительства, если он победит на выборах. Он заявил об этом на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации, проходившем в Далласе. Видеозапись его выступления была опубликована телеканалом C-SPAN.
Трамп сказал, что в Белом доме находится «полностью коррумпированный и худший президент в истории страны» с когнитивными нарушениями. По его словам, нынешний американский лидер Джо Байден сталкивается с угрозой катастрофической ядерной войны из-за своей неспособности возглавить нацию.

По мнению бывшего президента, Соединенные Штаты сбились с пути и больше не являются страной, которой можно восхищаться.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа происходят из-за того, что у власти в США находятся глупые люди.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#белый дом
#сша
#сектор газа
#украина
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Визит Путина в Китай назвали судьбоносным для всего мира
Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным для всего мира
19 мая 2024, 03:56

Фото: iStock/Zerbor

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ прокомментировала визит президента Владимира Путина в Китай.
Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай – это перспектива на будущее.

«Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», – отметила она.

Президент России прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день президент Путин и председатель Си Цзиньпин провели переговоры в Доме Народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после его переизбрания.

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#китай
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