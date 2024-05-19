Король Саудовской Аравии слег с температурой

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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет медицинское обследование из-за высокой температуры, сообщает Saudi Press Agency (SPA).
«Служитель Двух Святынь (титул короля, аналогичный европейскому "Его Величество") пройдет медицинское обследование сегодня, в воскресенье, в клинике Аль-Салам Палас в Джидде, поскольку у него высокая температура и боли в суставах», — говорится в сообщении.7 мая в СМИ появились ложные сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. В интернете была опубликована видеозапись с горящей машиной, утверждалось, что это одна из машин колонны наследного принца, взорванная при попытке устранения бен Салмана.
Саудовский журналист Хусейн аль-Гави заявил в соцсети X, что фейковое сообщение о покушении изначально появилось в аккаунте хуситов. По его словам, израильские и зарубежные аккаунты распространили эту информацию, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от событий в Рафахе.
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