Сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии оказались фейком

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В некоторых СМИ и социальной сети Х распространились сообщения о том, что на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана якобы было совершено покушение, однако эта информация является ложной. Об этом сообщает Saraha News.
Согласно информации источника, активисты распространили в соцсетях кадры с горящей машиной. Они утверждали, что она загорелась по причине взрыва, который произошел в колонне наследного принца.
Уточняется, что данный видеоролик относится к пожару нескольких транспортных средств, который случился 16 марта 2024 года. Журналист Хусейн аль-Гави написал в социальной сети Х, что первые сообщения о якобы покушении на принца появились в аккаунте хуситов. По его мнению, они попытались отвлечь внимание мирового сообщества от происходящего в «Рафахе».
Ранее сообщалось, что израильской армии удалось взять под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Поставки гуманитарной помощи по этому коридору больше не производятся.
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Уточняется, что данный видеоролик относится к пожару нескольких транспортных средств, который случился 16 марта 2024 года. Журналист Хусейн аль-Гави написал в социальной сети Х, что первые сообщения о якобы покушении на принца появились в аккаунте хуситов. По его мнению, они попытались отвлечь внимание мирового сообщества от происходящего в «Рафахе».
Ранее сообщалось, что израильской армии удалось взять под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Поставки гуманитарной помощи по этому коридору больше не производятся.
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Екатерина Коршунова