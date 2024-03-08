Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» из-за аппендицита

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Пилот «Феррари» Карос Сайнс пропустил Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» в связи с операцией по удалению аппендицита. Об этом итальянская команда написала на своей странице в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что перед Гран-при Сайнс почувствовал недомогание. В среду, 6 марта, он досрочно покинул мероприятие, которое проводило в Джидде.
После этого у Сайнса диагностировали аппендицит, поэтому теперь ему требуется операция по его удалению. Вместо него, начиная с третьей свободной практики и до конца уик-энда, будет участвовать резервный пилот Оливер Берман.
Третья практика и квалификация состоится в пятницу, а сама гонка второго этапа чемпионата «Формулы-1» запланирована на субботу, 9 марта.
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После этого у Сайнса диагностировали аппендицит, поэтому теперь ему требуется операция по его удалению. Вместо него, начиная с третьей свободной практики и до конца уик-энда, будет участвовать резервный пилот Оливер Берман.
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Анастасия Чинкова