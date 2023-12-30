Свыше 500 тысяч подписей собрано в поддержку Путина по всей России

Фото: сайт Кремля
Более полумиллиона россиян поставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба.
Там отметили, что на данный момент по всей России было собрано свыше 500 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения нынешнего президента.
Напомним, что самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте России в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек, проживающих на его территории. До 31 января подписи должны быть предоставлены в ЦИК, после чего в течение 10 дней они будут проходить проверку. За это время специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
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Напомним, что самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте России в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек, проживающих на его территории. До 31 января подписи должны быть предоставлены в ЦИК, после чего в течение 10 дней они будут проходить проверку. За это время специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
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Анастасия Чинкова