«Корона бы не упала»: Глава МИД Польши резко высказался о Зеленском
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Владимира Зеленского «не упала бы корона», если бы он попросил о встрече с президентом Каролем Навроцким в Польше. Об этом информирует RMF FM.
Так он прокомментировал резкие заявления президента Навроцкого в отношении Украины и его отказ посетить Киев с официальным визитом.
Сикорский подчеркнул, что настойчивые требования извинений и уважения со стороны Навроцкого, особенно в условиях борьбы за выживание, вызывают у него отвращение. Однако, по мнению главы МИД Польши, Зеленский «не потеряет корону», если обратится с просьбой о визите в Варшаву.
Сикорский выразил надежду, что отказ Навроцкого от визита в Киев не является демонстрацией неприязни к стране, которая «мужественно противостоит угрозам и удерживает российские войска на безопасном расстоянии от польских границ».
Читайте также: