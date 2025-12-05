«Корона бы не упала»: Глава МИД Польши резко высказался о Зеленском

05 декабря 2025, 15:31

Сикорский: у Зеленского не упадет корона, если он запросит встречу с Навроцким

Фото: iStock/alexis84

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Владимира Зеленского «не упала бы корона», если бы он попросил о встрече с президентом Каролем Навроцким в Польше. Об этом информирует RMF FM.