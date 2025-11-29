Польша подняла в воздух истребители на границе с Украиной

29 ноября 2025, 10:26

Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Польша вновь подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны в соцсети X.





Также в готовность привели наземные средства противовоздушной борьбы и радиолокационной разведки. По данным польских военных, эти меры носят превентивный характер и необходимы лишь для того, чтобы обеспечить безопасность на территориях, граничащих с Украиной.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении.