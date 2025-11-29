Польша подняла в воздух истребители на границе с Украиной
Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине
Польша вновь подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны в соцсети X.
Также в готовность привели наземные средства противовоздушной борьбы и радиолокационной разведки. По данным польских военных, эти меры носят превентивный характер и необходимы лишь для того, чтобы обеспечить безопасность на территориях, граничащих с Украиной.
«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении.Стоит отметить, что на вооружении военно-воздушных сил страны стоят американские истребители F-16. До этого польские военные поднимали в воздух свои самолеты 19 ноября. Тогда это объяснили угрозой, нависшей над воздушным пространством Украины.