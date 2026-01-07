Корреспондент RT поговорил с министром МВД на акции в поддержку жены Мадуро
Корреспондент RT пообщался с главой МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо на митинге в поддержку супруги Николаса Мадуро — Силии Флорес.
В разговоре Кабельо заявил, что «на 1000% поддерживает товарища Делси Родригес», назвав её верной президенту Мадуро и народу Венесуэлы. Как отмечает RT, министр также подчеркнул, что Венесуэла «твёрдо стоит на своём» и, по его словам, требует от США вернуть похищенных президента и первую леди.
Кабельо считает, что конечной целью действий Вашингтона была венесуэльская нефть.
3 января США провели в Венесуэле масштабную военную операцию, после которой Николаса Мадуро и его жену вывезли из страны и доставили в следственный изолятор в Бруклине.
