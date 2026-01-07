Названо число погибших при захвате Мадуро

07 января 2026, 07:15

WP: 75 человек погибли в ходе операции США по захвату Мадуро

Фото: iStock/Tomas Ragina

В ходе военной операции США против Венесуэлы погибли порядка 75 человек. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.