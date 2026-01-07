Названо число погибших при захвате Мадуро
В ходе военной операции США против Венесуэлы погибли порядка 75 человек. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Жертвами перестрелки в резиденции президента республики Николаса Мадуро оказались десятки человек. По одним данным, ночная атака унесла жизни по меньшей мере 67 человек, по другим — от 75 до 80. В оценках учитываются как венесуэльские силы безопасности, так и мирные жители, попавшие в эпицентр событий. Эти сведения совпадают с оценками официальных лиц республики в последние дни.
Отмечается, что в ходе операции пострадали примерно шесть американских военных. Часть из них получила огнестрельные ранения в перестрелке возле резиденции Мадуро. Некоторым провели операции в военно-медицинском центре Брук в Техасе.
Накануне в Пентагоне сообщили, что двое пострадавших американских военных пока не восстановились после травм. Еще пятеро уже вернулись к исполнению служебных обязанностей.
Читайте также: