Стало известно о травмах Мадуро и его жены

07 января 2026, 07:26

NBC: Мадуро и его жена получили травмы при захвате американскими военными

Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес пострадали в ходе захвата американскими военными. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.