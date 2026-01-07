Стало известно о травмах Мадуро и его жены
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес пострадали в ходе захвата американскими военными. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
По его данным, бойцы спецподразделения «Дельта» использовали светошумовые гранаты, чтобы прорваться в резиденцию в Каракасе. Венесуэльский лидер и его супруга получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стену или дверь в комнате безопасности. Они прошли медосмотр на борту самолета, который доставил их на базу Нацгвардии США к северу от Нью-Йорка.
Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники привела число погибших в ходе военной операции США против Венесуэлы.
