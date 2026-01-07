Танкеры у берегов Венесуэлы массово меняют флаги на российские

07 января 2026, 10:10

NYT: минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаг на российский

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные наблюдения.