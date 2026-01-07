Танкеры у берегов Венесуэлы массово меняют флаги на российские
Минимум пять танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные наблюдения.
По данным издания, такая тенденция связана с морской блокадой, организованной США, и охотой на суда теневого флота. Первым на этот шаг пошло судно Bella 1, переименованное в Marinera, за ним последовали Hyperion и еще три корабля, название которых не раскрывается. Один из них, несмотря на блокаду, сумел покинуть венесуэльские воды.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Россия якобы направила подводную лодку для сопровождения танкера Marinera, который более двух недель пытался загрузиться нефтью, но остался пустым. Сейчас его преследует Береговая охрана США в Атлантике, пытаясь пресечь деятельность флота танкеров.
