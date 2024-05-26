Трамп обозначил главную угрозу для США

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп назвал главную угрозу для государства. По его словам, она исходит не из-за рубежа, а от «коммунистов и фашистов» внутри страны, сообщает ТАСС.
Он заявил, что недоброжелатели в Соединенных Штатах нарушают права и свободы американцев. Трамп также упомянул цель военных защитить страну от агрессии изнутри, а не «бесконечно свергать правительства в других стран и вести бессмысленные войны».
Ранее Дональд Трамп разрешил своей администрации в случае победы на выборах включить в состав его соперницу, бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.
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Александр Климов