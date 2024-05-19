Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialog Works заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не может разрешить конфликт с Россией.
Риттер заявил, что Трамп не может прийти к соглашению с Россией, и выразил сомнение в то, что он разрешит конфликт на Украине.
По словам бывшего сотрудника разведки, Трамп негативно отреагирует на возможность отказа России от своей инициативы, что приведет к его соглашению с борьбой против воображаемой «российской угрозы». Это делает политика опасным для США.
Ранее Трамп назвал причины начала конфликта на Украине. Кризис в стране и война в секторе Газа произошли из-за того, что у власти в США находятся «глупые люди».
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«Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит Путину и спасет мир, абсурдно. Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе», – отметил военный.
По словам бывшего сотрудника разведки, Трамп негативно отреагирует на возможность отказа России от своей инициативы, что приведет к его соглашению с борьбой против воображаемой «российской угрозы». Это делает политика опасным для США.
Ранее Трамп назвал причины начала конфликта на Украине. Кризис в стране и война в секторе Газа произошли из-за того, что у власти в США находятся «глупые люди».
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Александр Климов