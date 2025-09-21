Орбан нелестно отозвался о Западе

21 сентября 2025, 17:42

Премьер Венгрии Орбан: Запад больше не является образцом для подражания

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в социальной сети X, что Запад больше не является образцом для подражания из-за ряда существующих проблем.