Орбан нелестно отозвался о Западе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в социальной сети X, что Запад больше не является образцом для подражания из-за ряда существующих проблем.
По его мнению, Евросоюз сталкивается с такими трудностями, как высокий уровень долга, миграция, насилие и неэффективная политика.
В эфире радиостанции Kossuth Орбан раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив ее в попытке вовлечь Европу «в войну». Он отметил, что Венгрия уже три с половиной года страдает от негативных последствий конфликта на Украине, хотя и не имеет к нему прямого отношения. Орбан призвал сопротивляться желанию некоторых западных политиков втянуть страну в конфликт.
Премьер-министр напомнил, что Венгрия уже участвовала в Первой и Второй мировых войнах, в которых не хотела быть задействованной, что привело к потере страной всего XX века. По его словам, именно политики, подобные Урсуле фон дер Ляйен, стали причиной вовлечения Венгрии в эти конфликты.
