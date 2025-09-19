Достижения.рф

«Нормально наклянчили»: Захарова с иронией высказалась о недвижимости семьи Умерова в США

Захарова иронично прокомментировала наличие у семьи Умерова недвижимости в США
Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сведения о наличии восьми элитных объектов недвижимости в США у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Свое заявление Захарова сделала в личном Telegram-канале.



Дипломат обратила внимание на результаты расследования украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК): у родственников Умерова обнаружили три квартиры во Флориде, одну в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами.

Отмечалось, что некоторыми объектами владеют непосредственно жена, отец, брат и дети украинского чиновника, а другие находятся в аренде.

Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают прямо на госграницы
Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают прямо на госграницы
«Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора"», — иронично написала Захарова.
На брифинге 18 сентября официальный представитель МИД РФ заявила, что угрозы Владимира Зеленского нанести новые удары по порту Усть‑Луга в Ленинградской области равнозначны признанию участия в планировании терактов на территории России.

Захарова также отметила, что киевский режим не прекращает террористические атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры. При этом он публично приветствует поставки западного оружия и демонстрирует его применение.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0