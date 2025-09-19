«Нормально наклянчили»: Захарова с иронией высказалась о недвижимости семьи Умерова в США

19 сентября 2025, 00:48

Захарова иронично прокомментировала наличие у семьи Умерова недвижимости в США

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сведения о наличии восьми элитных объектов недвижимости в США у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Свое заявление Захарова сделала в личном Telegram-канале.





Дипломат обратила внимание на результаты расследования украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК): у родственников Умерова обнаружили три квартиры во Флориде, одну в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами.



Отмечалось, что некоторыми объектами владеют непосредственно жена, отец, брат и дети украинского чиновника, а другие находятся в аренде.





«Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора"», — иронично написала Захарова.