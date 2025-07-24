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Ливитт: Трамп хочет лично принимать решения по санкциям против России

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп хочет лично принимать решения по введению санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.



Как отметила представитель американских властей, Трамп регулярно контактирует со своими союзниками в Сенате, в том числе и с сенатором Линдси Грэмом*. При этом Ливитт обратила внимание на то, что президент должен сам принимать все ключевые решения.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил России введением пошлин против нее и ее партнеров в том случае, если Москва не заключит перемирие с Украиной в течение 50 дней. Сам президент подчеркивал, что не хочет идти на это.

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Иван Мусатов

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