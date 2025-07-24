NORAD обнаружил российский военный самолёт в зоне ПВО Аляски

24 июля 2025, 00:26

Командование NORAD: российский самолёт действовал у Аляски и не нарушал границы

Фото: iStock/aapsky

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки зафиксировало российский военный самолёт в зоне идентификации ПВО Аляски. Представители NORAD подчеркнули, что воздушное судно не вторгалось в воздушное пространство США или Канады.





Согласно официальному заявлению NORAD, российский самолёт был обнаружен и отслежен в международном воздушном пространстве близ Аляски. Представители командования уточнили, что подобные инциденты происходят регулярно и не рассматриваются как угроза национальной безопасности.

«Российское воздушное судно действовало в рамках международных норм, не пересекая границ США или Канады. Такая активность фиксируется нами систематически», — сообщили в пресс-службе NORAD.