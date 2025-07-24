NORAD обнаружил российский военный самолёт в зоне ПВО Аляски
Командование NORAD: российский самолёт действовал у Аляски и не нарушал границы
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки зафиксировало российский военный самолёт в зоне идентификации ПВО Аляски. Представители NORAD подчеркнули, что воздушное судно не вторгалось в воздушное пространство США или Канады.
Согласно официальному заявлению NORAD, российский самолёт был обнаружен и отслежен в международном воздушном пространстве близ Аляски. Представители командования уточнили, что подобные инциденты происходят регулярно и не рассматриваются как угроза национальной безопасности.
«Российское воздушное судно действовало в рамках международных норм, не пересекая границ США или Канады. Такая активность фиксируется нами систематически», — сообщили в пресс-службе NORAD.В заявлении подчеркивается, что действия российского самолёта не требовали перехвата истребителями. NORAD сохраняет постоянную готовность к мониторингу воздушного пространства в зоне ответственности, используя радиолокационные системы и спутниковое наблюдение.
Ранее в Пентагоне неоднократно отмечали, что полёты российской авиации вблизи Аляски являются рутинной практикой и не приводят к эскалации. Последний аналогичный инцидент был зафиксирован в марте 2025 года, когда два бомбардировщика Ту-95 сопровождались американскими истребителями F-22 над Беринговым морем.